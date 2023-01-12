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Rüyasında gördüğü arazide define arama izni aldı. Toprağın analizini öğrendi sevinçten havaya uçtu

Almanya'da yaşayan Nazmiye Karaman rüyasında tarlasında hazine olduğunu gördü. Aldığı toprak numunesini Almanya'da inceleten Karaman "Toprakta elmas, değerli mücevher var" raporunu alınca kurban kesip kazı çalışmasını başlattı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:47
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Rüyasında gördüğü arazide define arama izni aldı

Rüyasında gördüğü arazide define arama izni aldı. Toprağın analizini öğrendi sevinçten havaya uçtu
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DHA ve İHA'nın haberlerine göre, Almanya’da temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Nazmiye Karaman, 6 yıl önce rüyasında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyünde babasından tapusunu devraldığı ormanda bulunan tarlasında hazine olduğunu gördüğünü söyledi.

Önce toprağı analiz ettiren Karaman, para biriktirdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 4 ay önce kazı ruhsatı için başvurdu. İşlemler için yaklaşık 120 bin lira harcadığını ifade eden Karaman, kazının yapılacağı alanda koyun kurban ederek çalışmaları başlattı. 

TOPRAĞI ALMANYA'DA İNCELETTİ

Çevre ve şehircilik uzmanı, 1 arkeolog ve jandarma ekiplerinin gözetiminde Karaman’ın rüyasında gördüğü defineyi arama çalışmaları devam ediyor. 

Nazmiye Karaman, “6 yıl önce bir rüya gördüm. Jandarma gördüm, bir asker yani. Hep bu tarafı gösteriyordu, kazılan yeri gösteriyordu. Burada bir şey olduğunu tahmin ettim. Tam ne olduğunu bilemediğim için burada bana odalar gözüktü, lahit mezar olduğunu tahmin ediyorum. 'Acaba var mı' diye toprağı Almanya’da incelettim" dedi.

Karaman "Toprakta elmas, değerli mücevher var dediler. Olduğuna emin olduğum için devlete vermeyi düşündüm. 4 ay önce işlemleri başlattım. Kazmaya başladık. 14 gün süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kazı için izin aldık. Bir şey olduğuna inanıyorum, burası boş değil, yani uğraşacağım biraz” diye konuştu.  

120 BİN LİRA HARCADI 

Kazı ruhsatı almak ve çalışmaları başlatmak için 120 bin liraya yakın masraf ettiğini belirten Karaman, “Ruhsat için 75 bin lira, 30 bin de masraf sundular. Diğer masraflar bana ait dozer, yeme içme yol parasına ayrı masraf yaptım. Bilmiyorum ne çıkarsa şansıma. Burası babamdan bana geçti. Tapusu üzerime olduğu için resmiyete döktüm işi. Burada mezar, 2 veya 4 lahit mezar bulmayı umuyorum.” diye konuştu.

"RÜYA ACABA GERÇEK OLUR MU?" 

Babası ve arkadaşlarının onay verdiğini ifade eden Nazmiye Karaman, şöyle konuştu: 

“Eşim bu işe sıcak bakmıyor. 6 yıl beklememin sebebi maddi durumum yoktu, masraf çok olacağı için. Çıkmazsa paranın yanma durumu var, çıkmazsa tabii. Şimdi bütün riskleri aldım. Çıkmazsa devam edeceğim. Çıkacağına umudum var. Çıkan meblağın yüzde 50’sini devlete vereceğim. Diyorlar ‘niye masraf yapıyorsun?’ Kafamda soru işareti kalmaması için, gördüğüm rüya acaba gerçek olur mu diye bunu yapıyorum. Hedefim bunu ortaya çıkarmak.” 

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alıkınık
12.01.2023 12:44
ÇIKIR  
 
Boyle S acmaligin olmaz.
12.01.2023 12:03
Yalan söylüyor ya da bunu birisi dolandirmis. "Toprakta elmas varmış, değerli maden varmış" toprak analizi yapanlar bilir böyle bir sacmaligin  
 
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