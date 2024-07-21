Rüyasında şiddet gören dedeyi görüp sahip çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rüyasında şiddet gören dedeyi görüp sahip çıktı

Bir vatandaş, ailesinin yanında şiddet gören bir dedeyi rüyasında gördü ve bu olaydan etkilenerek dedeye sahip çıktı. Yıllardır hürmetle baktığı dede, yeni ailesinde huzur ve sevgi buldu.

İnsanlık ve merhamet dolu bir hikaye, bir vatandaşın rüyasında şiddet gören bir dedeyi görmesiyle başladı. Ailesinin yanında şiddet gördüğünü fark eden vatandaş, bu olaydan derin bir şekilde etkilenerek harekete geçti ve senelerdir dedeye hürmetle bakıyor.

Vatandaş, rüyasında gördüğü dedeyi unutamayıp gerçek hayatta onun izini sürdü. Dedeyi bulduğunda, ailesi tarafından ihmal edilip şiddet gördüğünü fark etti. Bu duruma kayıtsız kalamayan vatandaş, dedeyi kendi ailesine aldı ve ona sıcak bir yuva sağladı.

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