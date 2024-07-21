Rüyasında şiddet gören dedeyi görüp sahip çıktı

İnsanlık ve merhamet dolu bir hikaye, bir vatandaşın rüyasında şiddet gören bir dedeyi görmesiyle başladı. Ailesinin yanında şiddet gördüğünü fark eden vatandaş, bu olaydan derin bir şekilde etkilenerek harekete geçti ve senelerdir dedeye hürmetle bakıyor.

Vatandaş, rüyasında gördüğü dedeyi unutamayıp gerçek hayatta onun izini sürdü. Dedeyi bulduğunda, ailesi tarafından ihmal edilip şiddet gördüğünü fark etti. Bu duruma kayıtsız kalamayan vatandaş, dedeyi kendi ailesine aldı ve ona sıcak bir yuva sağladı.