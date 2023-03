Ryan Donk Süper Lig'de şampiyonluk favorisini açıkladı

Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcusu Ryan Donk, yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesi konuştu.

Donk, şunları söyledi:

"Her maça hazırlandığımız gibi Galatasaray maçına da hazırlanıyoruz. Tabii ki Galatasaray'la aramda özel bir bağ var.

Sahada yapmamız gerekenleri bilmemiz lazım. İşleri Galatasaray için oldukça zorlaştırmamız lazım. Orada da elimizden gelenin en iyisini yapıp puan ve puanlar almaya çalışacağız.

Her zamanki gibi orada ne zaman olsam aynı şekilde hissediyorum. Yine her zamanki gibi hissedeceğim. Çünkü aramızda bir aile bağı var. Sportif olarak rakip olsak bile orası benim her zaman evim ve evime geri dönmek oldukça iyi hissettirecek.

Süper Lig'e geldiğimden bu yana son 10 senedir şampiyonlar genelde son üç maçta belli oluyor. Tabii ki Galatasaray her zaman favori çünkü oldukça iyi bir kadrosu var. İyi de oynadıklarını düşünüyorum. O yüzden hala Galatasaray bir numaramdır.

Böyle yıldız oyuncularınız varsa tabii ki etrafında iyi bir takım kurmanız gerekiyor. Şu an ilgi çekici ve izlemesi keyifli bir futbol ortaya koyuyorlar. Bu şekilde devam ederlerse de sezon sonu başarıya ulaşacaklarını düşünüyorum."