Saadet Partisi Erdoğan’ın o sözlerini hatırlattı: İmralı’yla dirsek temasında olanları unutma

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “İmralı'yla dirsek temasında olanları unutma! Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı.

Saadet Partisi Erdoğan’ın o sözlerini hatırlattı: İmralı’yla dirsek temasında olanları unutma

Saadet Partisi, dün akşam sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için “İmralı'yla dirsek temasında olanları unutma! Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı.

Paylaşılan seçim kampanyası videosunda; Erdoğan’ın NTV kanalında katıldığı bir programdaki “Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı daha önce İmralı’ya gönderdim. Aynı şekilde Oslo’ya gönderdim. Daha sonra Hakan Bey döneminde yine bu adımları İmralı’da Oslo’da da attık ve şu anda da yine bunu gerekliği gördüğümüz anda yaparız. İmralı içinde yaparız, Oslo içinde yaparız” ifadeleri de yer aldı.

Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı görüntü oy pusulasında Erdoğan’ın resminin üzerine gelerek son buluyor.

Video, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na evet mührü basılmasıyla sona eriyor.

9d12514b-8a25-4596-96e3-808c887875b7-w.png

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Panama'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday Dünya
Ron DeSantis 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kolera salgını: Ölü sayısı 17'ye çıktı Dünya
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kolera salgını: Ölü sayısı 17'ye çıktı
Fatih'te pideci dükkanında yangın: 4'ü ağır 6 yaralı Yaşam
Fatih'te pideci dükkanında yangın: 4'ü ağır 6 yaralı
Espanyol Atletico Madrid. İspanya'da 6 gollü çılgın maç Spor
Espanyol Atletico Madrid. İspanya'da 6 gollü çılgın maç
İstanbul'da 20 kedi öldürülmüş olarak bulundu Yaşam
İstanbul'da 20 kedi öldürülmüş olarak bulundu