Saadet Partisi'nden Erbakanlı 'karar ver' videosu: Erdoğan'a gelince...

Saadet Partisi, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için “Karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı.

Video; eski Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın “Erdoğan’a gelince” sözleriyle başladı. Videoda; ABD, İsrail, Mısır, Suriye başkan ve devlet başkanlarının görüntülerine de yer verildi.

ERDOĞAN'IN ESKİ FOTOĞRAFLARINA YER VERİLDİ

Videonun devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski ABD Başkanları George Bush ve Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

Videoda; Erdoğan’ın, Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) lideri Fethullah Gülen ile çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

Ayrıca, Erdoğan’ın Açık Toplum Vakıfları’nın kurucusu George Soros ve Erdoğan’a cesaret madalyası veren Büyük Amerikan Yahudi Teşkilatları Başkanlar Konferansı üyesiyle çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Videonun sonunda ise oy pusulasında Erdoğan kısmında, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Erdoğan’ın tokalaşırken çekilen fotoğrafına yer verildi. Video, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na evet mührü basılmasıyla sona erdi.