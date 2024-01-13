Saat 22.00’den sonra alkollü içki satışı cezasına dev zam. Yeni yılda zam gelmeyen bir o kalmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Saat 22.00’den sonra alkollü içki satışı cezasına dev zam. Yeni yılda zam gelmeyen bir o kalmıştı
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, akşam saat 22.00’den sonra alkollü içki satışına kesilen cezanın 1 milyon 679 bin TL’ye kadar zamlandığını duyurdu.

Yeni yıla vatandaşlar artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile girdi. Cezalar, harçlar, köprü ve yol ücretleri gibi pek çok kaleme yeni yılda zam yapıldı.

Son olarak akşam saat 22.00’den sonra alkollü içki satışına kesilen cezalara da zam geldi.

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, cezanın 1 milyon 679 bin TL’ye kadar zamlandığını duyurdu.

Aybaş’ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre bir şişe içki satmanın cezası artık en alt limiti ise 341 bin TL olarak belirlendi.

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Saat 22.00’den sonra alkollü içki satma yasağı 2013’ten beri uygulanıyor.

2023’te söz konusu yasağa uymayanlara 215 bin 337 TL ile 1 milyon 60 bin TL arasında değişen cezalar kesiliyordu.

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