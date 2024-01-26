Saatlerce ekran karşısında kalmanın büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını açıkladı

Beyin ve Sinir Cerrahı Dr. Suat Boyacı, modern yaşamın bedenimize ve ruhumuza zarar verdiğini söyledi.

Uzun süre oturmak, bilgisayar ve telefon kullanmak, yanlış duruş alışkanlıkları sırt, bel ve boyun ağrılarına, duruş ve yürüyüş bozukluklarına sebep oluyor.

Bu sorunları azaltmak için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, doğru duruş ve hareket etmek, stresi yönetmek gerekiyor.

Dr. Boyacı, manuel terapi ve egzersizin bir arada uygulandığı spiral stabilizasyon yönteminin de bu konuda çok etkili olduğunu belirtti.

Dr. Boyacı, omurgamızdaki disklerin sağlıklı kalması için de hareket etmenin önemini vurgulayarak, hareketsiz kalan diskler bozuluyor ve fıtık oluşturduğu açıkladı.

Omurgamızın sağlığı için duruşumuzun önemli olduğunu vurgulayan Dr. Boyacı “Duruşumuz bozuk olduğunda omurgamızın taşıdığı yükler eşit dağılmaz ve omurgamızdaki eklemler, omurlar arası diskler ve kaslar zarar görür. Bu da bel, boyun ve sırt ağrılarına, omurga eğriliklerine, bel ve boyun fıtıklarına yol açabilir. Ayrıca omuz ve kalça kuşağı kaslarımızın uzunlukları ve çalışma şekilleri de değişir, kas dengemiz bozulur ve kaslarımızda ağrılı noktalar oluşur” dedi.

Duruş bozukluğunun yürüyüşümüzü de etkilediğini söyleyen Dr. Boyacı kas dengesizliklerinin giderilerek yürüyüşümüzün normalleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Hareketsizlik ve yanlış beslenmenin kilo artışına ve omurga ve dizlere binen yükün artmasına neden olarak yürüyüş bozukluğuna katkıda bulunduğunu da ekledi.

“DUYGUSAL SAĞLIK DA OMURGAYI ETKİLİYOR”

Dr. Boyacı bel, boyun ve sırt ağrılarının sadece fiziksel değil, duygusal ve zihinsel sağlıkla da ilişkili olduğunu belirterek stres, kaygı ve üzüntü gibi duygusal durumların boyun ve sırt bölgesindeki kasları kasılarak ağrı oluşturduğunu anlattı.

Bu yüzden, hem fiziksel hem de duygusal sağlığımızı korumak için modern yaşamın getirdiği zorluklara karşı önlem almanın gerektiğini söyleyen Dr. Boyacı “Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, doğru duruş ve hareket etmek, stresi yönetmek gibi alışkanlıklar ağrıları önlemek veya azaltmak için faydalı olabilir. Ağrılarımızın yaşam kalitemizi düşürmemesi için ilk yapmamız gereken şey ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanmaktır. Ancak bu ilaçlar ağrıyı geçici olarak keser, ağrının kaynağı olan kas gerginliğini çözmez. Bu yüzden kasları gevşetmek için elle tedavi yöntemlerine de başvurmak gerekir” diye konuştu.

“KALICI TEDAVİ İÇİN EGZERSİZ YAPMAK ŞART”

Ağrının kesilmesinin, kas dengesizliğinin düzelmesi anlamına gelmediğini hatırlatan Dr. Boyacı ağrıların tekrarlamaması ve duruşun düzelmesi için kas dengesini sağlayacak egzersizlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Dr. Boyacı, aksi halde ağrıların geri gelebileceği ve duruş bozukluğunun devam edeceği uyarısında bulundu.

“SPİRAL STABİLİZASYON: ELLE TEDAVİ VE EGZERSİZ BİRLİKTE”

Omurga sağlığı için elle tedavi ve egzersiz yöntemlerinin bir arada uygulandığı spiral stabilizasyon tedavisini anlatan Dr. Boyacı “Spiral stabilizasyon tedavisinde önce ağrılı dönemde elle tedavi yaparak kas gerginlikleri gideriliyor. Sonra omurga problemlerini tedavi etmek ve önlemek için hastaya özel egzersiz programı veriliyor. Egzersizler sırasında da elle düzeltme yapılarak duruş ve egzersiz doğruluğu sağlanıyor” dedi.

Egzersiz programını tamamlayan hastaların evde kendi başlarına egzersiz yapmaya devam ettiklerini ve ara ara kontrollere gelerek egzersizlerin doğruluğunun ve yeni egzersiz gruplarının verildiğini belirtti.

Spiral stabilizasyon tedavisinin Avrupa’da 20 yıldan fazla süredir bel, boyun ve sırt ağrıları, omurga eğrilikleri, bel ve boyun fıtıkları gibi omurga problemlerinin tedavisinde kullanıldığını söyleyen Dr.

Boyacı tedavinin yürüyüş bozukluklarını düzeltmek için de yürüyüş egzersizleri ve eğitimini içerdiğini ifade etti.