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Tuvalette göz göze geldi çığlık çığlığa kaçtı

Hindistan'da yaşayan Udaysinh Bhikhabhai Rathod isimli bir adam evinin dışında bulunan tuvaleti kullanmak istedi. Tuvalete giren adam, 6 metrelik timsahla göz göze geldi. Çığlıklar atarak kaçmaya başlayan adam yardım isterken saatlerce kendine gelemedi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 13:02
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Saatlerce kendine gelemedi. Tuvalette göz göze geldi çığlık çığlığa kaçtı

Tuvalette göz göze geldi çığlık çığlığa kaçtı
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Mynet'in haberine göre, Hindistan'ın Kharkuva kentinde yaşayan Udaysinh Bhikhabhai Rathod isimli bir adam gündüz saatlerinde evinin dışında bulunan tuvalete girmek için harekete geçti. 

Ancak tuvalete girdiğinde karşısında 6 metrelik bir timsah gören adam büyük bir korku ve şaşkınlık yaşadı. Timsahı görür görmez çığlık atarak tuvaletten dışarı çıkan adam köy sakinlerinden yardım istedi.  Timsahı dışarı çıkartmak için köydeki komşularıyla hareket eden adam zor anlar yaşadı.

YANINDAKİ GÖLDEN GELDİ

Evlerinin yakınında bir gölet olduğunu ve timsahın buradan tuvaletin içine girmiş olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Rahord Times Of İndia’ya yaptığı açıklamasında, “Bölgemizin arka bahçesi olan Vandevad talavının koruma duvarı yok. İyi bir timsah popülasyonuna sahip olduğu biliniyor. Zaman zaman timsahlar göletten gizlice çıkıp köyümüze giriyor” dedi.

Cesur bir kurtarma ekibi, vahşi timsahı ortalığı kasıp kavurmadan önce yakalamak için bir mücadele verdi ve bir ip kullanarak onu bir kafese çekip tuvaletten çıkartmayı başardı. Sağlık durumu kontrol edildikten sonra yetkililer, hayvanı yakındaki sulak alanlardaki doğal yaşam alanına geri döndürmeyi planladıklarını ifade etti.

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