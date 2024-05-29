Saat&Saat’ten 30. Yılına Görkemli Kutlama

1994’de kurulan Saat&Saat, 30. yılını, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen ve ünlü isimlerin katılımıyla düzenlenen muhteşem bir geceyle kutladı. Gecenin ev sahibi, Saat&Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, "1994 yılında kurduğumuz Saat&Saat bugün, 1000 kişilik kocaman bir ekiple, 30’dan fazla markanın distribütörlüğünü üstlenerek “Türkiye’nin Saatçisi” oldu.” diye başladığı konuşmasını misafirlerine ve yurtdışından gelerek geceye katılan iş ortaklarına teşekkür ederek sonlandırdı.

Bu özel gecede marka, Çırağan Palace Kempinski’nin görkemli atmosferinde, ihtişamlı kostümlerini aynalarla tamamlayan şov grubuyla misafirlerini ağırladı.

Müzik ve görsel şovlarla çevrilen gecede davetliler; dünya çapında ünlü Alman dans grubu Duo Viola’nın akrobasi ile müziği birleştiren etkileyici performansı ve rengarenk ışıklar eşliğinde yapılan enstrümantal “Boom Box” gösterisi ile müzik şölenin doyasıya yaşadılar. Müziğin ritmi, DJ Ozan Doğulu’nun eşsiz performansıyla doruklara ulaştı.

İstanbul Boğazı’nda Büyüleyici Drone Gösterisi

Eğlencenin doruk noktasında Saat&Saat; 30. senesine özel, yüzlerce drone ile yapılan sanatsal bir görsel şova tanıklık edildi. Drone’ların aynı anda gökyüzünü sarmasıyla birlikte başlayan sanatsal çalışmada saat çarkları, akrep-yelkovan gibi detaylarıyla bir araya getirilen dev saat görseli, dünyaca ünlü markaların logoları eşliğinde Boğaz'ı süsledi.

Çırağan Sarayı’nda bir ilke imza atılan bu sanatsal drone gösterisi hem davetlilere ve hem de Boğaz’dan geçenlere hafızalardan silinmeyecek hatıralar yaşattı.

30. YIL REKLAM FİLMİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Defne Samyeli, Hande Doğandemir, Cemal Hünal, Pınar Altuğ Atacan, Yağmur Atacan, Hazal Subaşı, Tuvana Türkay, Bennu Yıldırımlar, Pelin Akil, Anıl Altan, Şevval Şahin, Sitare Akbaş, Şifanur Gül, Pelin Karahan, İvana Sert, Furkan Kızılay, Dilan Çıtak Tatlıses, Hatice Aslan, Melisa Doğu, Emel Yıldırım, Gökberk Demirci, Gülbin Simitçioğlu, Nükhet Çubukçu, Yağmur Ün, Bülent Parlak, Elif Andaç Ay, Gizem Güneş, Gökçe Eyüpoğlu, Yasemin Yürük, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Barış Baktaş, Ceren Benderlioğlu, Aycan Yanaç, Selin Geçit, Ayşe Tolga, Zeynep Beşerler, İpek Tuzcuoğlu, Cenk Torun, Özgü Kaya, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Tolga Mendi gibi iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasından önde gelen isimlerin katıldığı bu özel gecede, Saat&Saat’in yeni reklam filmi ilk defa davetliler eşliğinde izlendi. Zamana anlam katan marka, sektördeki liderliğini ve yenilikçi bakış açısını meydana getiren reklam filminde, bizlerin zaman algısını ve saat anlayışını eğlenceli bir dille konu ediyor. Serkan Keskin’in seslendirmesiyle hayat bulan film, dev ekranlarda gösterildiği esnada davetlilerden büyük beğeni topladı.

Gece, Versace ve Guess’in ev sahipliğini üstlendiği “After Party” ile devam ederek, misafirlerini eğlendirdi.

Davetlileri müzik ve eğlenceye doyuran unutulmaz gece, dünyaca ünlü Mısırlı DJ Gawdat’ın performansıyla son buldu.