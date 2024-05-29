SAP Business Women’s Network iş liderlerini bir araya getirdi

Kadınların kişisel ve kariyer gelişiminin desteklenmesi, teknoloji endüstrisinde çeşitlilik ve kapsayıcılığın güçlendirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen “Birlikte Başarmak” temalı SAP Business Women’s Network Yıllık Zirvesi 2024 çerçevesinde, iş liderlerinin konuk olduğu 7 panel yapıldı. Konuşmacılar, diğer kadınlara ilham veren başarı hikayelerini paylaşırken, zirvenin neticesinde ise Teknoloji Endüstrisinde İlham Veren Lider Ödülü için de tören düzenlendi.

“Yarattığımız değeri iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte her yıl daha da büyüteceğiz”

BWN Türkiye Başkanı Evrim Evre Çolakoğlu, bir kadın olarak bulunduğunuz ortamda tek kalmanın duygusunu birçoğunuz gibi çok iyi bildiğini bu sebeple kadın dayanışması konusunda adım atma hayalinin hep olduğu söyledi. SAP’de beraber çalıştıkları şahane kadınların bu hayale ortak olmasıyla 2022’de Business Women’s Network’u kurduk. SAP dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olma amacıyla dünden bugüne emin adımlarla ilerlediğini ve 2011 yılında kadın yönetici oranımız %19 iken bu oran bugün %30, hedef de %50 olduğunu belirtti.

3 ANA ODAĞIMIZ VAR

Business Women’s Network olarak, üç ana odaklarını olduğunu söyleyen Çolakoğlu, kadınları doğru platformlarda bir araya getirerek iş ağlarını genişletmelerine katkı sağlamak, potansiyelleri gerçekleştirecekleri kültürü güçlendirmek ve başarıyı kutlamak olduğunu belirtti.

“Kadınlara tavsiyem, cesur olmaları, seslerini çıkarmaları ve ben buradayım demeleri”

GoLive CEO’su Şenay Yılmaz ise “30 yıldır çalışma hayatındayım. Şunu biliyorum ki cinsiyet eşitliği konusunda atmamız gereken daha çok adım var. Mevcut şirketimde kurucu ortaklarımızın hepsi erkek. Ancak kadın istihdam oranımız %40’a ulaştı. Eşitliğe inanıyoruz ve bunu pozitif ayrımcılıkla değil, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında yapmak istiyoruz.” Değerlendirmesinde bulundu.

ALATON: “FEMİNİZM YANLIŞ ANLAŞILIYOR, TEK ARZUMUZ SORUMLULUKLARI PAYLAŞMAK VE EŞİT YAŞAM ALANLARI”

Alarko Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, “Girişimcilik çok moda oldu ancak girişimci olacağım diye de bu yola çıkılmıyor. Girişimci olduğumu sonradan anladım, ben bile bilmiyordum. Bu çok içgüdüsel bir süreç. Bu süreç boşlukları görerek puzzle gibi tamamlandıkça şekillenen bir olay. Doğal bir akış. Bir eksikliği görüp daha iyi tamamlarım diyebilmek. Ya olmayan bir şey olacak ya olanı çok daha farklı sunacaksın ya da daha ucuz olacak. Bir soruyu sormak gerekiyor, dünyada bir soruyu sorup ne olduğunu merak edip cevabını bulanlar Nobel’i alıyorlar. “Neden” ve “Niçin” sorularını sormaya başlayınca yaratıcı olabiliyorsun!

Feminizm, hep söylerim hiç girift bir tanımı yok, gayet basit: iki cins arasındaki eşit hak ve özgürlükler. Bunu yakalarsak feminist kavramı da kalmayacak. Olana kadar da bunun çabasını vereceğiz. Bizim yaptığımız iş beyin işi ve orada bir cinsiyet durumu söz konusu değil. Fikirlerin ve beynin bir cinsiyeti olmaz. Hiçbir zaman bu farklılığın ayrı değerlendirilmesini kabul edemedim. Feminizmin bu noktada yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Tek arzumuz sorumlulukları paylaşmak ve eşit yaşam alanları. Bu çağdaki kadınlar daha şanslı. Çünkü birçok rol model bulabiliyor. Önemli olan bakmak ve görmek” dedi.

Nicole Restaurant Kurucusu Şef Aylin Yazıcıoğlu, “Vasata asla tahammülüm olmadı ve yaptığım her şeyin hakkını vermek için çok çalıştım. Modern insan hep endişeli; kaybedeceği çok şey var sanıyor. Oysa bütün hikaye yola çıkmakta ve bir daha arkana bakmamakta. Ne yaparsak yapalım, motivasyon zaten içimizden gelmeli. 17, 37 ya da 57 fark etmez, önemli olan "ben de yapabilirim" e inanmak. Yeni bir yola çıkmak ve maceraya devam etmek için her zaman bir sebep vardır. Siz sadece yolculuğun kalitesine karar verebilirsiniz. İleriye gidecek kadar cesur, farklı bir yolu deneyecek kadar meraklı, geri adım atmayacak kadar inatçı olmak kafi. Yolda sofralar kuracak kadar iyi yoldaşlar mutlaka karşınıza çıkacak; hayat budur."

Yarış Pilotu Seda Kaçan ilham verici serüvenini şöyle anlattı: “Tutku insanın içinden gelir: yarış pilotu olmak da benim tutkum. Doğduğum ilde motor sporları ile ilgilenen yoktu ve bir kız çocuğu olarak otomobil ve yarış tutkum hep yadırgandı. Üniversite döneminde rol model olarak gördüğüm isimler dahi beni yapamayacağıma ikna etmeye çalıştı. Fakat tutkum son bulmadı ve 26 yaşında, hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim. Kredi çekerek kendime karting aracı aldım ve yarışlara katılmaya başladım. Adım adım ilerleyerek katıldığım yarışları kazandım ve ülkemi yurtdışı yarışlarda temsil etmeye başladım.

İnsanın kendini adadığında hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Şimdi, kendime hep iyi ki diyorum. Otomobil yarışları ile ilgilenen kadın arkadaşlarıma ilham olmaya çalışıyor, onları elimden geldiğince yönlendirmeye gayret ediyorum. Bu seneki hedefim, Avrupa’da şampiyon olmak."

“Eşim sadece benim başarılarımı değil, tüm ekibimizi yönetiyor”

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Küçük ev aletleri sektöründe müşteri kitlesinin büyük bir kısmını kadınlar oluşturduğu için, şirket içindeki kararlarda da kadınların katkısını çok önemsiyorum. Kadın yöneticilerin vizyoner bakış açıları, empati yetenekleri ve duygusal zekaları, şirketimizin yönetim kadrosunda önemli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle, yönetim kadromuzda kadınların yer almasını her zaman teşvik ettim. Kadınların farklı bakış açıları ve yenilikçi yaklaşımları hem şirketimizin başarısına hem de müşteri memnuniyetine olumlu katkılarda bulunuyor. Kadınlarla çalışmak, onların işgücüne kattığı çeşitlilik ve denge sayesinde, iş süreçlerimizin daha verimli ve etkili olmasını sağlıyor. Bu nedenle, kadın çalışanlarımızın varlığını ve katkılarını büyük bir değer olarak görüyorum” dedi.

“Kadınlar doğru bildiği yoldan vazgeçmemeli”

Borçelik IT Direktörü Aslı Koca “1999 yılında SAP’de başladığım çalışma hayatımda, Borusan grubu şirketlerinden Borçelik’te 20. Senemi doldurdum. İlk senemde Borçelik Bilgi Teknolojilerindeki tek kadındım, bugün ise IT’de kadın çalışan oranımız %37. Tüm Borçelik’e bakarsak, ilk kademe yönetici oranımız %35. Ama bu bir rastlantı değil, üyesi olmaktan gurur duyduğum Borusan Grubu, Borusan Eşittir Platformu ile cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere eşitlik kavramını tüm yöneticilerin ajandasına ekliyor. Şirketlerimizde her alanda fırsat eşitliği sunulması için çalışıyoruz. Hayal ettiğimiz kariyer hedefine ulaşmak için ise, bence ilk adım kendimizi tanımaktan geçiyor. Hedeflerimiz için gerekli yetkinlikleri edinmek üzere çalışmalı ve doğru bildiğimiz yolda yürümekten hiçbir zaman vazgeçmemeliyiz.” Dedi.

Mefar Group CFO’su İpek Yalçın, her bireyin, kendinde farklı yetenekler barındırdığını kadınların planlama, koordinasyon, disiplin, dikkat, fırsatı aksiyona dönüştürme ve sonuçlandırma gibi kurum içinde fark yaratan özelliklerinin öne çıktığını ifade etti.