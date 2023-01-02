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Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı

Anket sonuçlarında seçimi kaybedeceği ortaya çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de emekliler için kesenin ağzını açtı. Emeklilere yapılacak 16-17 civarında zam oranını az bulan Erdoğan refah payı çalışması talimatı verdi. Zam oranı yüzde 40'a çıkabilir.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 08:39
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Sabah Gazetesi Erdoğan'ın memur ve emeklilere yapacağı zammı açıkladı

Yandaş gazete memur ve emeklilere Erdoğan'ın yapacağı zammı açıkladı
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Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, asgari ücretliden sonra memur ve emekli maaşlarının düzetilmesi için hazırlıklar yapılıyor. Memurlara ve emekliye enflasyon rakamlarının üzerinde zam verilmesi planlanıyor. 

AKP, TBMM'nin önümüzdeki hafta tekrar çalışmaya başlaması ile birlikte EYT, asgari ücrete işveren desteği ve sözleşmeli personelin kadroya alınması gibi arka arkaya son derece önemli düzenlemeleri gündeme getirecek. Bunlar arasında emeklilere ilişkin de üç önemli düzenlemenin yer alması bekleniyor. 
Bunlar şöyle sıralanıyor:

EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 30: Ocak ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşlarındaki artış da ortaya çıkacak. Bu oranın yüzde 16-17 civarında olması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı düşük bulduğu ve ilgili kurumlara emekliye refah payı verilmesi için çalışma yapılması talimatı verdiği belirtiliyor. Refah payı ile birlikte emekli maaşlarında en az yüzde 30 bir artış olacağı öngörülüyor. Bu rakamın üstüne çıkılıp çıkılamayacağına da bakıldığı ve yüzde 40'lara varan bir artışın bile gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN: Emekli maaşlarındaki artışlara paralel olarak en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündemde. Halen 3 bin 500 lira olan bu rakamın 5 bin-5 bin 500 lira bandına çekilebileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor. Ocak ayının ilk haftasında en düşük emekli maaşını düzelten yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE ARTACAK: Emeklilerle ilgili üçüncü önemli düzenleme ise Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesi olacak. Bunların yükseltilmesine dönük de bir çalışma da yapıldığı belirtiliyor. Meclis seçim nedeniyle en geç mart ayında kapanacağı için ikramiyelerle ilgili düzenlemenin bu süreçte yapılması gerekiyor. Halen 1100 lira olan emekli ikramiyelerine enflasyona göre bir artış yapılması bekleniyor.

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Aman ne büyük zammis
2.01.2023 09:20
Millette kaldırılmaya pek alışkın vermesin oyunu emeklisi memuru koşa koşa verir yüzde yüz yapsada geçinmek kolaymış sanki lütfet mis yüzde 40 herşeye kallavi zam geldi  
 
aşigo64
2.01.2023 09:17
Memura en az %70 SSK BĞKUR Emeklisine %90 zam olmalıdır. aşağısı kurtarmaz  
 
düzgün
2.01.2023 09:13
emeklilere en az %80 zam olmalı ha bire en düşük emekli aylığı artacak ve haliyle artış fazla olacak algısını bırakın en düşükten biraz fazla alanlar ne yapsın zam ve enflasyon orantılı olsun  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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