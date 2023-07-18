Sabah Gazetesi hükümeti savunmak için vicdanları kurutan haber yaptı

Sabah gazetesinin iktidarı kurtarmak için yaptığı haber vicdanları yaraladı. Haberde Türkiye’nin en ucuz doğalgaz kullanan üçüncü ülke olduğu iddia edildi. Ayrıca faturaların asgari ücretteki payının 21 yılın en düşük seviyesinde olduğu savunuldu.

Sabah Gazetesi hükümeti savunmak için vicdanları kurutan haber yaptı

Benzin, mazot, ve doğalgaza üst üste gelen zamlar vatandaşların büyük tepkisini çekerken iktidara yakın medya hükümeti kurtarmak için vicdanları yaralayan haberler yapıyor.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek imzalı haberde Türkiye'nin doğal gazda Avrupa'nın en ucuz üçüncü, akaryakıtta ise dördüncü ülke olduğu ileri sürüldü. Haberde ayrıca, faturaların asgari ücretteki payının son 21 yılın en düşük seviyesinde olduğu savunuldu.

Haberde, "Türkiye güncel fiyatlarla Avrupa'da 29 ülke içerisinde doğal gazı en ucuz kullanan üçüncü ülke konumunda. Avrupa'da 29 ülke içerisinde konutlarda aylık 100 metreküp tüketime karşılık fatura tutarı sıralamasında en ucuz ülke 21,2 euro ile Ukrayna oldu. Bu ülkeyi 28,3 euro ile Macaristan, 28,8 euro ile Türkiye, 44,9 euro ile Sırbistan ve 48,9 euro ile Hırvatistan izledi" denildi.

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak doğal gazda 100 metreküp üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 1 Ocak 2002'de net asgari ücret 164,6 lirayken, 100 metreküplük doğal gaz 42,1 liraydı. Buna göre, 2002'de doğal gazın asgari ücret içindeki payı da yüzde 25,6 olmuştu.

2016 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın döneminde bu rakam ilk kez tek haneye düşerek yüzde 9,2'ye gerilerken, asgari ücretin 11 bin 402 lira olarak belirlendiği Temmuz 2023 itibarıyla, 100 metreküp doğalgazın asgari ücret içindeki payı 616,4 lirayla yüzde 5,4'e geriledi. Böylece, doğal gazın net asgari ücret pastasındaki payı, son 21 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu."

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