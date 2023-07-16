Doğalgaza yüzde 224 ÖTV zammı geldi

Benzine ve mazota gelen büyük zam sonrası doğalgaza da beklenen zam geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile doğalgaza uygulanan ÖTV’ye yüzde 224 zam yapıldı.

Doğalgaza yüzde 224 ÖTV zammı geldi

Geçtiğimiz haftalarda doğalgazın KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştı. Şimdi ise konutlarda kullanılan doğalgazda ÖTV oranının artırılmasıyla birlikte fiyatlar yeniden revize edildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni kararnamelere göre, konutlarda kullanılan doğalgazın ÖTV'si üç kat artırıldı. Bu düzenleme sonucunda doğalgaz fiyatlarında yüzde 224'lük bir artış yaşandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son karara göre, konutlarda kullanılan doğalgazın ÖTV'si üç katına çıkarıldı. ÖTV miktarı 0,0230 TL'den 0,0747 TL'ye yükseltildi.

Doğalgazda bir önceki ÖTV oranı standart metreküp başına 0,0230 lira, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğal gazda 0,8599 lira olarak belirlenmişti.

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FATURALARA NE KADAR ZAM GELEBİLİR?

Doğalgaza yapılan bu ÖTV zamı kararıyla birlikte 0,0230 TL olan ÖTV değeri 0,0747 TL'ye kadar yükseldi. Faturalara yansıması beklenen bu zammın, %20 KDV artışıyla birlikte faturalarda daha da hissedileceği tahmin ediliyor.

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