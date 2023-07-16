Doğalgazda vatandaş kandırıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçimlerden önce Karadeniz doğalgazını devreye sokan iktidarın vatandaşı kandırdığını açıkladı.

Doğalgazda vatandaş kandırıldı

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP’li Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun raporuna göre törenin yapıldığı Nisan 2023 döneminde Türkiye’deki doğalgaz arzının yüzde 0.92’nin yerli üretim olduğu, yüzde 99.08’inin ise ithal olduğu bilgisine yer verildiği aktardı.

‘HALKTAN ALINACAK’

İktidarın, seçim öncesi nisan ve mayıs aylarında konut tüketiminde doğalgazı bedava yaptığını ancak bunun tamamen ithal edilen doğalgazdan karşılandığının bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Akın, “İktidarın Karadeniz doğalgazının devreye alındığı algısını resmi raporlar da yalanlıyor. Seçim döneminde verilen doğalgazın ithal edilen doğalgazdan karşılandığı anlaşılıyor. Seçim döneminde verilen bedava doğalgazın faturası milletin parasından karşılanacak” ifadelerini kullandı.

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