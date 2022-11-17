Türkiye'deki yüzde 85'lik enflasyonu Sabah Gazetesi görmedi. Almanya'daki yüzde 11'lik enflasyonu haber yaptı

Sabah Gazetesinden Mustafa Akbaba, ekonomik anlamda Almanya’da yapılan bir araştırmayı ortaya koydu. Habere göre ülkedeki enflasyon, özellikle düşük gelirli aileleri zor durumda bırakıyor.

Söz konusu araştırma Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapıldı. Araştırmaya göre son 70 yılın en yüksek enflasyonu, geliri ortalamanın altında olan bireylerin yaşamını idame ettirmesini zorlaştırıyor. Enflasyonun artmasıyla birlikte geçimde zorlanan aileler kasım ayında ekim ayına nazaran ek yüzde 1.5'lik bir pahalılık ile karşı karşıya kaldı. Ailelerin giderleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 artmış oldu.

Araştırmaya göre geçtiğimiz Ekim ayında, 2021 yılının Ekimine göre yüzde 10.4 oranında pahalanmanın asıl nedeni Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak enerji fiyatlarının yükselmesi. Ekonomik durumu biraz iyi olan ailelerde ise pahalılık kendisini yüzde 8.4 olarak hissettirdi. Araştırmada, ailelerin yaşamlarını idame ettirebilmesi için yaptıkları ortalama harcamanın giderek arttığına da dikkat çekildi.

Türkiye'de ise Ekim ayında enflasyon yüzde 3,54 artarak yıllık bazda yüzde 85,81'e yükselmişti. Resmi enflasyonun yüzde 85 olduğu Türkiye'deki aileler yerine Almanya'daki ailelerin haberini yapan Sabah'ın haberi tepkilere neden oldu.