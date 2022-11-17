17 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türkiye'deki yüzde 85'lik enflasyonu Sabah Gazetesi görmedi. Almanya'daki yüzde 11'lik enflasyonu haber yaptı

Türkiye'deki yüzde 85'lik enflasyonu Sabah Gazetesi görmedi. Almanya'daki yüzde 11'lik enflasyonu haber yaptı

Sabah gazetesi Türkiye'deki yüksek enflasyonu görmeden Almanya'daki düşük gelirli aileler hayatını idame ettirmekte zorlandığını yazdı. Almanya'da enflasyon yüzde 11 seviyelerinde... Haberi okuyanlar "Bu haberi yapmak için vicdansız olmak lazım" demekten kendini alamadı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:03
Takip Et

Sabah Gazetesi Türkiye'deki yüzde 85'lik enflasyonu görmeyen Sabah Almanya'daki yüzde 11'lik enflasyonu haber yaptı

Türkiye'deki yüzde 85'lik enflasyonu Sabah Gazetesi görmedi. Almanya'daki yüzde 11'lik enflasyonu haber yaptı
+
Aa
-

Sabah Gazetesinden Mustafa Akbaba, ekonomik anlamda Almanya’da yapılan bir araştırmayı ortaya koydu. Habere göre ülkedeki enflasyon, özellikle düşük gelirli aileleri zor durumda bırakıyor.

Söz konusu araştırma Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapıldı. Araştırmaya göre son 70 yılın en yüksek enflasyonu, geliri ortalamanın altında olan bireylerin yaşamını idame ettirmesini zorlaştırıyor. Enflasyonun artmasıyla birlikte geçimde zorlanan aileler kasım ayında ekim ayına nazaran ek yüzde 1.5'lik bir pahalılık ile karşı karşıya kaldı. Ailelerin giderleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 11.8 artmış oldu.

Araştırmaya göre geçtiğimiz Ekim ayında, 2021 yılının Ekimine göre yüzde 10.4 oranında pahalanmanın asıl nedeni Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştan kaynaklı olarak enerji fiyatlarının yükselmesi. Ekonomik durumu biraz iyi olan ailelerde ise pahalılık kendisini yüzde 8.4 olarak hissettirdi. Araştırmada, ailelerin yaşamlarını idame ettirebilmesi için yaptıkları ortalama harcamanın giderek arttığına da dikkat çekildi.

Türkiye'de ise Ekim ayında enflasyon yüzde 3,54 artarak yıllık bazda yüzde 85,81'e yükselmişti. Resmi enflasyonun yüzde 85 olduğu Türkiye'deki aileler yerine Almanya'daki ailelerin haberini yapan Sabah'ın haberi tepkilere neden oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

vatandaş
17.11.2022 14:46
zaten öyle olmasın ipuçları oldukça fazla  
 
FETH,
17.11.2022 14:27
adamlar asgari üçretle türkiyeye gelip tatil yapıyor bizdekiler ise asgari üçretle calışanlar memleketine gidemiyorlar  
 
FETH,
17.11.2022 14:25
türkiyedeki enlasyon mühim degilmiş ama akmanyanınki çok mihimmiş sanrada almanyadaki maaşla türkiyedeki maaşı bir karşılaştırsa iyi olur  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzine şaka gibi indirim
1
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Benzine şaka gibi indirim
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
2
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Laboratuvardan sofraya: Yapay tavuk etine onay çıktı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
3
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Almanya'nın Çin'e yönelik strateji belgesi medyaya sızdı
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
4
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Ümit Özdağ’dan flaş ‘suikast’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
5
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Son anketten Saray’ı üzecek sonuçlar. Erdoğan açıklanmayan rakibine karşı kaybediyor
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
6
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿Fatih Altaylı, canlı yayında HAYTAP başkanını azarladı: Car car konuşuyorsunuz
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
7
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿İBB Başkanı İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş çıkış: Zamanı gelince konuşacağım
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿Çorum Sungurlu SYDV personel alacak
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿4 yaşındaki Ebrar'ın yaşam savaşı 9 gün sürdü 
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
﻿Çanakkale'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.