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  • Sabah Gazetesi yıllarca FETÖ zulmüne ortaklık etti. Unutulacak mı sandınız?

Sabah Gazetesi yıllarca FETÖ zulmüne ortaklık etti. Unutulacak mı sandınız?

Yıllarca FETÖ kumpaslarının bayraktarlığını yapan Sabah Gazetesi, Hrant Dink suikastının yıl dönümünde “FETÖ’nün ilk kurşunu Dink cinayeti” başlığını attı. Aynı gazete şimdi sözüm ona askerleri savunuyor ama Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında attıkları manşetler hâlâ akıllarda...

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 17:32
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Sabah Gazetesi yıllarca FETÖ zulmüne ortaklık etti

Sabah Gazetesi yıllarca FETÖ zulmüne ortaklık etti. Unutulacak mı sandınız?
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Türk halkı son yıllarda birçok sarsıcı olaya tanıklık etti ancak bunlardan en büyüğü hiç şüphesiz Fetullahçı Terör Örgütü’nün yaptığı kumpaslar oldu.

Özellikle FETÖ-AKP ortaklığıyla 2007-2013 yılları arasında Türkiye’de estirilen kumpas havası, ülkenin Atatürkçü, Milliyetçi insanlarına karşı başlatılan cadı avı hiçbir zaman unutulmadı.

CADI AVINDA BAŞROL
Başta Ergenekon ve Balyoz kumpasları olmak üzere bu cadı avının medya ayağında Sabah Gazetesi, Zaman Gazetesi ile birlikte başı çekti.

O dönemde ülkenin askerlerine, öğretim görevlilerine, hukukçularına ve diğer birçok kesimine; iftiralar atan, hayatlarını karartan, canlarına kıymalarına sebep olan manşetler atan Sabah Gazetesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in kalleşçe katledilişinin 16. yıl dönümünde “dün dündür bugün bugündür” şiarının (!) en net örneğini gösteren bir haber yaptı.



FETÖ KUMPASLARI
Mustafa Sait Özkan imzasıyla yayınlanan haberde Hrant Dink suikastı için “FETÖ’nün ilk kurşunu Dink Cinayeti” başlığı atıldı. Üst başlık ise daha da ilginçti: “TSK ve Emniyet’i dizayn etmek istediler…”

Her iki kurumu da AKP’nin arka bahçesine çeviren zihniyetin medya ayağı Sabah, TSK ve Emniyet’in dizayn edilmesine aklınca bu satırlarla itiraz…

Hatta şu an öyle ki Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği sözlerini alkışlayan komuta kademesine CHP liderinin tepki göstermesinin ardından askerleri savunması ise kaderin garip bir cilvesi (!) olarak değerlendirilecek hiç şüphesiz.

Sabah’ın bu trajikomik başlıklı haberi sonrası ise akıllara Ergenekon ve Balyoz kumpası günlerinde attığı manşetler geldi…

Biz de bu vesileyle Yeniçağ olarak sizlere o manşetlerden bazılarını hatırlatmak istedik…


FETÖ'cülerin 5 Ağustos 2013 tarihinde Ergenekon kumpasında verdikleri kararın ardından Sabah Gazetesi.


Yıl 2012... Balyoz kumpası için "Yaşasın demokrasi" manşeti atıldı, "Ve balyoz indi" denildi.


7 Mart 2011'de kumpasın sembolü FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün "Açıklanmayan deliller var" sözü manşete taşındı.


Ergenekon kumpası, 2007'de fiili olarak başlamadan 1 yıl önce Sabah Gazetesi: Ergenekon Anayasası" ve "İşte derin devletin gizli anayasası" 

İşte diğer manşetler...




 



yenicaggazetesi.com.tr


 

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Vatandaş
19.01.2023 18:26
Az kaldı son 116 gün.  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
19.01.2023 17:55
Bu yüce millet seçimden sonra Akp Bay recebim ve bunların alanından yargı önunde hesap soracaktir hamdolsun  
 
Erdoğan
19.01.2023 17:50
Şeytan Allaha yalvarır Allahım bunların elinden beni kurtar bunları yaradın bana ne gerek var diye  
 
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