Zafer Arapkirli Sabah Gazetesi'ni fena yakaladı. Sabah'ın bu başlığını atan sabah işe gelmedi

Dün Kabataş – Bağcılar seferini yapan tramvay Kabataş istasyonunda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Tramvay hattaki elektrik direğini çarptı. Kazada 6 yolcu yaralandı.

İstanbul'da yaşanan kazanın ardından Sabah Gazetesi "İstanbul Raydan Çıktı" başlığını gazeteye taşıdı.

Haberde "Yanan İETT otobüsleri, kaza yapan metrobüsleriyle güven vermeyen İstanbul ulaşımı, dün yeni bir tramvay kazasına sahne oldu." denildi.

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Sabah Gazetesi'ne tepki gösterdi.

Arapkirli, faciaya neden olan tren kazalarını hatırlatarak "Pamukova’da (41 ölü 89 yaralı), Çorlu (25 ölü 317 yaralı), Yenimahalle (9 ölü 107 yaralı). Bunlar Maldiv Adaları’nda mı oldu?" diye sordu.

Arapkirli'nin paylaşımı şöyle:

"YÜZSÜZ YANDAŞ SENİ!

Tramvay raydan çıkmış.

Ekrem İmamoğlu’na çakmak için bu başlığı atmış Yandaş Sabah.

Pamukova’da (41 ölü 89 yaralı)

Çorlu (25 ölü 317 yaralı)

Yenimahalle (9 ölü 107 yaralı)

Bunlar Maldiv Adaları’nda mı oldu?

O zaman “raydan çıkan” neydi?

Bre ARSIZ!.."