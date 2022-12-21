21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zafer Arapkirli Sabah Gazetesi'ni fena yakaladı. Sabah'ın bu başlığını atan sabah işe gelmedi

Zafer Arapkirli Sabah Gazetesi'ni fena yakaladı. Sabah'ın bu başlığını atan sabah işe gelmedi

Gazeteci Zafer Arapkirli, dünkü tramvay kazasının ardından Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Sabah Gazetesi'ni sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu. Arapkirli, "Yüzsüz yandaş seni! Ekrem İmamoğlu’na çakmak için bu başlığı atmış yandaş sabah. Bre arsız!.." dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:50
Takip Et

Gazeteci Zafer Arapkirli'den Sabah Gazetesi'ne tepki

Zafer Arapkirli Sabah Gazetesi'ni fena yakaladı. Sabah'ın bu başlığını atan sabah işe gelmedi
+
Aa
-

Dün Kabataş – Bağcılar seferini yapan tramvay Kabataş istasyonunda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Tramvay hattaki elektrik direğini çarptı. Kazada 6 yolcu yaralandı. 

İstanbul'da yaşanan kazanın ardından Sabah Gazetesi "İstanbul Raydan Çıktı" başlığını gazeteye taşıdı. 

Haberde "Yanan İETT otobüsleri, kaza yapan metrobüsleriyle güven vermeyen İstanbul ulaşımı, dün yeni bir tramvay kazasına sahne oldu." denildi.

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Sabah Gazetesi'ne tepki gösterdi.

Arapkirli, faciaya neden olan tren kazalarını hatırlatarak "Pamukova’da (41 ölü 89 yaralı), Çorlu (25 ölü 317 yaralı), Yenimahalle (9 ölü 107 yaralı). Bunlar Maldiv Adaları’nda mı oldu?" diye sordu. 

Arapkirli'nin paylaşımı şöyle: 

"YÜZSÜZ YANDAŞ SENİ!

Tramvay raydan çıkmış.
Ekrem İmamoğlu’na çakmak için bu başlığı atmış Yandaş Sabah.

Pamukova’da (41 ölü 89 yaralı)
Çorlu (25 ölü 317 yaralı)
Yenimahalle (9 ölü 107 yaralı)

Bunlar Maldiv Adaları’nda mı oldu?

O zaman “raydan çıkan” neydi?
Bre ARSIZ!.."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

fındık kurdu
21.12.2022 15:02
sn. Zafer bey hiç yakışmamış bu üslup  
 
düşünüyorum
21.12.2022 14:58
eski gazeteciler birbirlerine lafı edebiyat ile gönderirlermiş, bunlar gazeteci olmadığı gibi edebiyatında yanından geçmiyorlar.  
 
yolda kalmış alperen.
21.12.2022 14:55
Bunlarada gazeteci diyorsun albirini vur öbürüne, bunlar gazeteci ise kara lstik giyenleri haber yapanları sen düşün  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿DSP’den asgari ücret açıklaması
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Milli Savunma Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿Piri Reis Üniversitesi 34 akademik personel alacak
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
﻿İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.