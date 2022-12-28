Yandaş denince akla gelen ilk isim Mehmet Barlas seçimin kesin tarihini açıkladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 18 Haziran 2023’te yapılması planlanırken seçim tarihinin; okulların yaz tatiline girmesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile çakışması ve Kurban Bayramı öncesine denk gelmes gibi sebepler nedeniyle sandığın öne çekilmesi ihtimali gündeme geldi.



AKP iktidarının en meşhur yandaşlarından Mehmet Barlas, iktidar çevrelerinde sandık günü olarak tek bir tarih konuşulduğunu söyledi. Bunun “14 Mayıs” olduğunu aktaran Barlas, "Seçim tarihi 14 Mayıs mı?" başlıklı yazısında şöyle devam etti:



"Yani 18 Haziran seçimleri 35 gün kadar geri çekilecek. Bu da elbette bir erken seçim sayılmaz. Nedenine gelince... Bildiğiniz gibi okullar 16 Haziran'da yaz tatiline giriyor. 28 Haziran'da ise Kurban Bayramı tatili başlıyor. Dolayısıyla 10 Haziran'da tüm Türkiye'de büyük bir nüfus hareketliliği yaşanacak.



Bu nedenle 18 Haziran milli iradenin sandığa yansıması için doğru bir seçim tarihi değil. Kimseyi sandığa götüremezsiniz. Bu iktidarın da muhalefetin de işine gelmez. Bu hesaba göre seçimlere 140 gün kaldı. 6'lı masanın adayı hâlâ belli değil. Muhalefetin gündeminde aday krizi, iktidarın gündeminde ise 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi var. Adaylığını açıklayamayan Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan aday olmayabilir' demiş. Gazetecilik hayatımda daha tuhaf bir seçim dönemi yaşamadım."



NEDEN 14 MAYIS?

Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950'de “Yeter söz milletin” sloganıyla girdiği seçimde oyların yüzde 52,7'sini alarak iktidara gelmişti. Her fırsatta Menderes’in mirasına sahip çıktığını iddia eden AKP de seçim tarihi 14 Mayıs olduğu takdirde bunu bir sömürü aracı olarak kullanmayı planlıyor.