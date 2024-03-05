Flaş... Flaş... MİT ve Emniyetten Mossad operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Flaş... Flaş... MİT ve Emniyetten Mossad operasyonu
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden birinin TV’lerde sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.

MİT, yaptığı çalışmalar kapsamında, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk'in , aldığı talimatlar üzerine Türkiye’deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi.

Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD’a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.

MOSSAD TARAFINDAN BELGRAD’DA EĞİTİLDİ

MOSSAD’ın Victoria kod adlı ajanı aracılığı ile özel dedektif Hamza Turhan AYBERK ile temasa geçtiği tespit edildi. Ayberk , İsrail Gizli Servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldı.

2019’da yılında Belgrad’da Ayberk'e yapılacak işlerle ilgili MOSSAD tarafından eğitim verildi. AYBERK, MOSSAD’ın yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullandı. Resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri kripto para üzerinden aldı.

TEHDİT VE TAKİP DE YAPTI

Özel dedektif Hamza Turhan Ayberk , bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip faaliyetlerinde de bulundu.

Hedefindeki kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirdiği ve konumlarını anlık olarak MOSSAD’a aktardı tespit edildi. Takip ettiği kişileri taciz ettiği, zaman zaman tehditlerde bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Türkiye'nin yüzde 73'ü aynı cevabı verdi 'Flaş anket ortaya çıktı'
Son Haberler
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti Gündem
Fenomen Aleyna poz verdi polis alarma geçti
Alabileceğiniz en ucuz 3 sıfır otomobil modeli Otomotiv
Alabileceğiniz en ucuz 3 sıfır otomobil modeli
Siirt’te silah ticareti yapan zanlı tutuklandı Yerel Haberler
Siirt’te silah ticareti yapan zanlı tutuklandı
Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı Spor
Galatasaray’ın Süper Kupa planı ortaya çıktı
Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı Gündem
Naci Görür stres biriken fay hattını açıkladı
Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı Sağlık
Estetik ameliyattan sonra burnunun yeni görüntüsüne inanamadı. Burun estetiği rezaletim diyerek paylaştı
Fred Konferans Ligi'nde oynayacak mı? İsmail Kartal'dan flaş karar Spor
Fred Konferans Ligi'nde oynayacak mı? İsmail Kartal'dan flaş karar