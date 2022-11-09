Sabah uyandığında hesabında 9 milyon lira buldu! İlk yaptığı şey bakın ne oldu

Yeni bir ev almak isteyen çift bir bankaya gitti ve kendilerine verilen hesap numarasına evi satın almaları için ödemeleri gereken parayı yolladı. Yolladıkları para aslında yanlış bir kişiye gönderildi. Üstelik bahsi geçen para neredeyse 800 bin Avustralya dolarının da üzerindeydi!

RAP'Çİ OLMAK İSTİYORDU

Avustralya'nın Sydney şehrinde yaşayan 24 yaşındaki Abdel Ghadia'nın en büyük hayali gençliğinin baharında sadece ülkesinde değil dünya çapında tanınan bir rap'çi olmaktı. Çocuk yaşlarda tanıştığı rap kültürüne aşık olan ve bu kültürü benimseyen Ghadia, hayatını devam ettirebilmek için çeşitli işler yapsa da vaktinin çoğunu şarkı yazarak geçiriyordu.

Sık sık stüdyoya giren ve elindeki parayı çoğunlukla stüdyo masrafları için harcayan Ghadia, son yıllarda rap kültürünün dünya çapında popüler olması nedeniyle yazdığı şarkıları başta sosyal medya ve Youtube olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden paylaşıyordu. Ancak 20'li yaşlarını çoktan devirmesine rağmen hayallerine pek de ulaşamamıştı. Fakat bir sabah banka hesabını kontrol ettiğinde gözlerine inanamadı.

İKİ SEÇENEĞİ VARDI

2020'nin Ekim ayında banka hesabında ne kadar parası kaldığını öğrenmek isteyen Abdel Ghadia, hayatının en büyük şokunu yaşadı. Ghadia'ya birileri tam 759 bin 314 Avustralya doları (yaklaşık 9 milyon 120 bin 562 TL) yollamıştı. Parayı gönderen kişinin kim olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu.

Paranın yanlışlıkla kendisine yollandığının farkındaydı. Bu parayla istediği her şeyi yapabileceğini, gitmek istediği her yere gidebileceğini, satın almak istediği her şeyi alabileceğini düşünüyordu. Haklıydı. Bu para ona belki de yıllarca yetebilecek kadar büyük bir paraydı. Abdel Ghadia, hayatının en büyük hatasını yaptı ve hiç tereddüt etmeden parayı harcamaya başladı.

YAKALANABİLECEĞİNE DÜŞÜNMEDİ

Abdel Ghadia girdiği tüm dükkanlarda çılgınlarca alışveriş yapıyor, bu alışverişler kendisine yetmediğinde evden sipariş veriyor, özetle gününü gün ediyordu.

Ev sahibi olmak için son aşamaya gelen ve parayı yanlışlıkla kendisine aktaran yeni evli çift de polis merkezine başvurarak başlarından geçen olayı tek tek anlatmış ve yardım talebinde bulunmuştu. Ghadia, bu paranın peşine düşülebileceğini aklına getirmemişti ama yanılmıştı. Polis, detaylı araştırmalar sonucunda paranın Ghadia'ya transfer edildiğini tespit etmeyi başardı.

ÖNCE 'HAYIR' DEDİ SONRA İTİRAF GELDİ

Ghadia hakkında şikâyetçi olan çift, mahkeme sürecini başlattı. Çiftin kanıtları oldukça güçlüydü. Abdel Ghadia, yanlışlıkla banka hesabına yatan genç çiftin parasının tamamını çok kısa bir sürede kuruşuna kadar harcamayı başarmıştı. Polis merkezine ilk kez götürüldüğünde, "Yanlışlıkla hesabına düşen çiftin parasını harcadın mı?" sorusuyla karşılaşan Ghadia, net bir "Hayır" cevabını verdi.

Şaşkındı çünkü banka hesabına gelen paranın peşine kısa bir zaman içinde düşülebileceğini, bu parayı alan kişinin tespit edilebileceğini aklının ucuna bile getirmemişti. Birkaç gün sonra tekrar polis merkezine götürülen Ghadia, yine benzer bir şekilde tüm sorulara olumsuz yanıt verdi. Saatler süren sorgulamada uzun bir süre direnen Ghadia, bir süre sonra köşeye sıkıştı ve sonunda her şeyi itiraf etti.

Polise ikinci kez götürülmeden önce sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Ghadia, polisin de eline önemli bir koz vermiş oldu. Ghadia, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta kendini ele verdi. Ghadia'nın paylaşımı şu şekildeydi: "Dedektifler paranın nereye gittiğini soruyor, tüm telefon konuşmalarımı tek tek dinliyor. Ama ben farklı bir dil konuşuyorum!"

"PİŞMANIM'

Abdel Ghadia, bir sabah gözünü açtığında banka hesabını kontrol ettiğini ve tam 759 bin 314 Avustralya dolarıyla karşılaştığını itiraf etti. Bu paranın 600 bin dolarına yakınını külçe altına ayırdığını söyleyen Ghadia, Sydney genelindeki ATM'lerden toplam 13 bin 600 dolar çektiğini, geriye kalan tüm paralarla da mağazalardan ya da eve sipariş yoluyla kıyafet ve makyaj malzemeleri satın aldığını ekiplere anlattı.

Geçtiğimiz çarşamba günü mahkemede itiraflarına devam eden Ghadia, yaptıklarının suç olduğunu kabul etti ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da dahil olmak üzere tüm hareketlerinden ötürü pişman olduğunu söyledi. Önümüzdeki ayın başında sonlanması beklenen davada Ghadia'ya büyük bir ceza verilmesi bekleniyor.