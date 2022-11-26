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Sabahları daha iyi uyanmada etkili olan 4 faktör

Yapılan araştırmalar sabahları daha rahat ve dinç uyanmak için 4 faktörün etkili olduğunu ortaya koydu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 17:19
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Sabahları daha iyi uyanmada etkili olan 4 faktör

Sabahları daha iyi uyanmada etkili olan 4 faktör
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NTV’nin haberine göre; Kaliforniya Üniversitesi’nden uyku araştırmacısı Raphael Vallat ve ekibi, yeni bir araştırmada sabahları daha iyi uyanmak için gerekli olan 4 faktörü açıkladı. Vallat, faktörleri deneyen bireylerin, sabahları güne daha iyi bir başlangıç yaptığını ifade etti. 

833 gönüllünün katıldığı çalışmada katılımcıların iki hafta boyunca yaptığı fiziksel aktiviteler, beslenme düzeni ve uyku düzenleri kayıt altına alındı.

EGZERSİZ MİKTARI

İkinci faktör ise bir gün önce yapılan egzersiz miktarıydı. Gün içinde daha fazla fiziksel aktivitede bulunan ve geceleri daha az hareket eden kişilerin gece uykusunun daha deliksiz olduğu ortaya çıktı.

UYKU PROFİLİ

Nature Communications'ta yayımlanan sonuçlara göre, ilk faktör "uyku profili"  yani gece uykusunun süresi ve zamanlaması oldu. Elde edilen verilere göre daha uzun uyku ve geç uyanmak bireylerin daha iyi uyanmasını sağlıyor.

KAHVALTI SONRASI ŞEKER TÜKETME

Son olarak çalışmaya katılan bireylerin kahvaltıdan sonra kan şekeri seviyeleri ölçüldü. Kahvaltıdan sonra şekerli içecek tüketen katılımcıların diğerleri kadar dinç hissetmediği ortaya çıktı.

KAHVALTI

Üçüncü faktör ise kahvaltı olarak açıklandı. Kahvaltıda daha fazla karbonhidrat içeren gıdaları tüketen kişilerin gün içinde daha dinç hissettiği görüldü. 

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