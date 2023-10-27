Sabahları şiddetli taban ağrısı yaşıyorsanız dikkat. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü uzmanlarından Prof. Dr. İrşadi İstemi Yücel, topuk dikeni hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Sabahları şiddetli taban ağrısı yaşıyorsanız dikkat. Tehlikeli hastalığa yakalanmış olabilirsiniz

Topuk altında şiddetli ağrıya neden olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen topuk dikeni, ülkemizde yaygın bir problem olarak görülüyor.

Topuk dikeni, topuk kemiği ile ayak tabanını birbirine bağlayan plantar fasya adlı dokunun aşırı gerilmesi ve zorlanması sonucu ortaya çıkıyor. Bu dokunun uzun süreli hasar görmesi, topuk kemiğinin altında kemik çıkıntısı oluşmasına yol açıyor ve bu duruma topuk dikeni deniyor.

Prof.Dr. İrşadi İstemi Yücel, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden, topuk dikeni nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Topuk dikeni risk faktörleri arasında obezite, yanlış ayakkabı seçimi, sert zeminlerde koşu ve yürüyüş, fazla ayakta durmak ve taban düşüklüğü sayılabilir.

Hastaların en sık şikayet ettikleri belirti ise topuk altında hissedilen elektrik çarpması veya çivi-iğne üzerinde yürüme şeklindeki ağrıdır.

Bu ağrı sabah ilk adım atarken daha şiddetlidir ve gün içinde azalıp akşama doğru artabilir. Ayrıca ayak tabanında yanma hissi de olabilir.

Topuk dikeni tedavisinde ilk olarak hastanın dinlenmesi, topuğa gelen yükün azaltılması, silikon topuk yastığı kullanılması ve topuğa buz uygulanması tavsiye edilir. Ayrıca ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlar da verilebilir.

Hastalara plantar fasyanın esnekliğini artırmak için bazı egzersizler de önerilir. Bunlar arasında buz dolu bir şişe veya küçük bir top ile ayak tabanının ileri-geri hareket ettirilmesi ve teraband ile parmaklardan çekerek ayak tabanının gerdirilmesi vardır.

Topuk dikeninin tedavisinde PRP işlemi de uygulanabilir.

PRP, hastanın kendi kanından elde edilen plazmanın topuğa enjekte edilmesidir.

Plazma, büyüme faktörleri içeren platelet adlı hücrelerden zengindir ve topuk dikeninin iyileşmesine katkı sağlar. Ameliyat ise çok nadir durumlarda tercih edilir.

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