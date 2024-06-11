Sabancılarda gayrimeşru depremi

Sosyete bu haberle çalkalanıyor. Arzu-Ömer Sabancı’nın büyük oğlu Hacı Sabancı 10 Ekim 2021’de Çırağan Sarayı’nda Nazlı Kayı ile nikah masasına oturdu.

Kısa süre önce kızları Alara Arzu’yu kucaklarına alan çifti şoke eden bir olay yaşandı. İddialara göre F.D. isimli bir kadın, Hacı Sabancı’ya babalık davası açtı.

2010’da Facebook’tan Hacı Sabancı’yla tanıştığını ilişkilerinin ardından Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini iddia eden kadın 2 Şubat 2021’deki doğumun ardından Hacı Sabancı’ya bebeğin fotoğrafları gönderildi.

F.D., Hacı Sabancı’ya çocuğun kendisinden olduğunu söyleyince tarafların arası bozuldu.

37 yaşındaki kadın S.K. isimli biriyle evlenerek Belçika’ya yerleşti. Bu evlilik de 12 Şubat 2020’de son buldu. 2 Şubat 2021’de 38 hafta 2 günlük olarak doğan Uzay bebek, F.D.’nin eski eşi adına nüfusa yazdırıldı.

Ardından kocasından boşanmak için Hacı Sabancı’dan yardım istedi. Sabancı kadının hesabına N.S. üzerinden çeşitli tarihlerde para gönderdi. İddialara göre F.D. 21 Mayıs’ta, Hacı Sabancı’nın mesaj atıp daveti üzerine onun evine gittiği.

İlişkileri boyunca korunmadan cinsel birliktelik yaşayan tarafların o gece de aynı şekilde birliktelik yaşadıkları kadının avukatı tarafından dosyaya kaydedildi. Konuyla ilgili ikilinin yazışmaları da mahkemeye sunuldu.

F.D.’nin eski eşi S.K.’de Uzay K.’nin kendisinden olmadığı gerekçesiyle dava açtı. F.D. mahkemeden Uzay isimli çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocuk ile davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etti.

Gündeme bomba gibi düşen iddialara Sabancı Ailesi'nin ne tepki göstereceği merak konusu.