Sabancı'nın botla çarptığı kalyaların görüntüsü ortaya çıktı. Ölüm getirebilecek hayalet kayalar. Sular yüksekse hiç görünmezler

Ali Sabancı ve Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı'nın kazasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan bilgilere göre; Ileryoz Adası yakınlarında zodyak botun çarptığı kayalık fotoğraflandı.

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülere ulaşıldı.

Görüntülerde kayalıklara çarpan botun ağır hasar gördüğü dikkat çekti.

O anlarda sağlık görevlileri de yaralılara müdahale ettiği görüldü.

Yunan denizcilik kaynaklarının kazanın Zodyak botun GPS’siz seyir ettiği için kazanın meydana geldiğini de haberleştiren Patronlar Dünyası, kayalıkların açıktaki konumunun bu iddiayı doğrulaması da dikkat çekti.

NE OLMUŞTU

Yunanistan'da kiraladıkları Latiko adlı yatlarıyla Leros Adası açıklarında tatil yapan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos’ta akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarpmıştı.

Ağır yaralanan çifti, yakınlarından geçen teknedekiler kurtarıp hastaneye kaldırmıştı.

Kazada çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali Sabancı ise yara almadan kurtulmuştu.

Yunanistan’daki ilk müdahalenin ardından çift, önce Bodrum’a ardından İstanbul Amerikan Hastanesi’ne nakledilmişlerdi. Kazanın ardından 3 operasyon geçiren ve yoğun bakımda tutulan Ali Sabancı’nın uyandırıldığını ve ailesiyle görüştüğünü de dün Patronlar Dünyası ilk kez kamuoyuna duyurmuştu.