Ali Sabancı taburcu oldu: Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile Yunanistan'da bot kazası geçirmişti

Eşi Vuslat Doğan Sabancı ile Yunanistan’da geçirdikleri deniz kazasında yaralanan Ali Sabancı, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nden taburcu edildi.

Aynı hastanedeki eşi Vuslat Doğan Sabancı da geçen hafta taburcu edilerek, evinde tedavi görmeye başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yapmıştı. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bodrum'a sonra da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edilmişti. Entübe edilen ve ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık tespit edilmişti.