Vuslat Doğan Sabancı ardı ardına 3 ameliyat oldu. Yunanistan'daki bot kazasında yaralanmıştı

Ali ve Vuslat Doğan Sabancı çifti, iki çocuğuyla birlikte Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında kaza geçirdi.

Akşam yemeği için restorana gitmek için bindiği zodyak bot kayalıklara çarptı.

Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora giden Vuslat Sabancı'nın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldı.

Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Sabancı'nın tekrar ameliyat olması gerekebileceği öne sürülürken Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Bu süreçte, Vuslat Sabancı'nın yanında annesi Sema Doğan da yer aldı. İlk günden beri kızının başından ayrılmayan Sema Doğan da New York'a gitti.