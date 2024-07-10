Sabiha Gökçen'de birçok uçuş iptal edilecek. Seyahat edecekler dikkat

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen'de birçok uçuş iptal edilecek. Seyahat edecekler dikkat

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar birçok uçuşun iptal edileceği duyurusu yapıldı.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yarın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

İstanbul'da beklenen hava durumu muhalefeti nedeniyle yarın saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği belirtildi.

HEAŞ tarafından yapılan duyuru şöyle:

Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz.

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