AJET uçağı rötar yapınca annesinin cenazesine yetişemedi: Benim anam öldü bana ne sizin yakıtınızdan

Münih-İstanbul uçuşu rötar yapınca uçaktaki bir yolcu kabin görevlileriyle tartıştı.

Annesinin cenazesine yetişemeyen yolcu, sinirlerine hakim olamayarak uçaktaki görevlilerin üzerine yürüdü.

Sinir krizi geçiren yolcu, "Bana ne sizin yakıtınızdan, manyak mısınız rahatsız mısınız siz?" sözleriyle kabin görevlilerinin üzerine yürüdü. Kendisini sakinleştirmeye çalışanlara tepkisini sürdüren yolcu, "Ne sakin olacağım benim annem öldü annem annem ben cenazeye gidiyorum 12.50'de uçacak uçak. Saat kaç olmuş kaç? rezillik" sözleriyle isyan etti.

Öte yandan tepki gösteren ve bir kabin memuruna fiziki müdahalede bulunan yolcu, AJET tarafından kara listeye alındığı belirtildi.