Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistine minare engeli

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistine minare engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 9 yıl sonra hizmete giren 2’nci pistine uçakların iniş yaptığı ancak kalkamadığı belirtilirken sebebinin pistin kalkış noktasına yakın bir cami minaresi olduğu iddia edildi.

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 9 yıl sonra hizmete giren 2’nci pistine için “İkinci pist tehlikeli olduğu için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü İCAO tarafından notamlandı. Çünkü pistin hemen yakınındaki caminin minaresi uçakların kalkışı sırasında tehlikeye yaratıyor. Cumhurbaşkanı'nın uçağı da 2. piste indi ama eski pistten kalktı” dedi.

Serdaroğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı 2’nci piste indi, ayrılırken ise eski pistten kalkış yaptı. Çünkü, 2’nci pist notamlandı. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına göre her ülke kendi hava sahasına ilişkin hizmeti veya tehlikenin varlığını duyurmak zorunda ve ICAO, 2. pisti, uçakların kalkışta cami minaresinin uçuşu tehlikeye sokması yüzünden notamladı.

Uçakların, 2’nci pistten rahatlıkla inip kalkabilmesi için iki yol var, ya caminin kalkışa engel olan minaresi yıkılacak, ya ICAO üyeliğinden ayrılıp, Diyanet İşleri Başkanlığından alınacak bir fetva ile kalkış yapılacak.”

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