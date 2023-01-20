Saç dipleriniz böyle ise dikkat

Tesbih ağacı saçta meydana gelen egzama, bitlenme, pul pul dökülme gibi problemlerinde önlenmesini sağlıyor. Hindistan’da ve Avrupa’nın sıcak bölgelerinde yetişmekte ola teşbih ağacının insan sağlığı için çok yararlı olduğu ortaya çıktı.

Bir çok hastalığın çaresi olarak kullanılan tesbih ağacı dünya çapında halk ilaçları olarak geniş bir kullanım geçmişine sahiptir. Her ne kadar sert bir kokusu olsa da, yağ asitleri ve diğer besin maddelerinde yüksektir. Çeşitli güzellik ürünlerinde de kullanılan tesbih ağacı, cilt kremleri, vücut losyonları, saç ürünleri gibi kozmetik ürünlerinde de kullanılmakta.



Yapılan araştırmalara göre tesbih ağacı aynı zamanda saç derisi besleyen yağ asidi içermektedir. Bu sayede saçlar nemlenerek, parlak ve canlı bir hale geliyor. Kuru, yetersiz beslenmiş veya kaba tüyleri pürüzsüz, ipeksi bir dokuya dönüştüren tesbih ağacı yağı, egzama veya dermatit, kaşıntılı, kuru, kırmızı, pul pul dökülme gibi saç derisinde oluşan sorunları gideriyor.

Tesbih ağacının bir diğer adı da neem ağacıdır. Tesbih ağacının faydaları arasında saçta oluşan bit ve böceklenmeleri önlemesi de yer almaktadır. İçerdiği insektisidal bileşeni sayesinde oluşan bitlerden hızlıca kurtulmanızı sağlar.



İŞTE TESBİH AĞACI YAĞI MASKESİ

1 çay kaşığı Tesbih ağacı yağı

3 çorba kaşığı avokado yağı

4-5 damla lavanta yağı

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Bunu saç derisine ve saçınıza uygulayın ve hafifçe masaj yapın.

2 saat sonrasında ılık su ile durulayabilirsiniz.