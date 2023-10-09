Sacha Boey'in Milli Takıma alınmama nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'in Fransız Milli Takımı'na alınmama nedeni belli oldu.

Sacha Boey'in Milli Takıma alınmama nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken Sacha Boey'in buna rağmen Fransa Milli Takımı'na alınmaması şaşkınlık yarattı.

Boey'in milli takıma alınmama nedeni ortaya çıktı.

Teknik direktör Didier Deschamps "Boey ve diğer oyuncuları yakından takip ediyoruz. O mevkide oyuncu sayımız çok fazla. Kadroya alınmayan futbolculara her zaman kapımız açık olacak" demişti.

Fransa basınından La Provence'nin iddiasına göre Boey'in Deschamps tarafından tercih edilmeme sebebi final paslarındaki yetersizlik ve bitiricilik.

Boey'in son paslarında isabet bulamaması, gol ve asist anlamında bitirici olamaması kendini Clauss ve Pavard'ın ardında kalmasına yol açtı.

Fransız medyasına göre geçen sezonun rakamlarına göre Boey'in diğer beklerle kıyaslaması şöyle:

Benjamin Pavard: 43 maç / 7 gol / 1 asist

Jonathan Clauss: 42 maç / 2 gol / 12 asist

Sacha Boey: 33 maç / 1 gol / 4 asist

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