Saçı dökülenlerin dikkatine

İşte saç dökülmesini azaltan mucizevi 4 yöntem

Saçı dökülenlerin dikkatine

Saç dökülmesine karşı doğal yöntemler ile müdahale etmek mümkün. İşte saç köklerini besleyerek dökülmeleri önleyen o formüller...

Günümüzde en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer alan saç dökülmesi problemini azaltmak için her zaman bir doğal çözüm yöntemi bulunur. Ancak bu çözümlerden en iyisi birazdan okuyacaklarınız. Ancak bu kürleri düzenli bir biçimde kullanmanız gerekiyor. İşte o besinler

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Bir çay kaşığı kadar kabak çekirdeği yağı ile zeytinyağını harmanlayarak saçlarınıza sürün. Bir gece kafanız bu şekilde kaldıktan sonra yıkayın. Haftada iki kez tekrarlanması gerekiyor.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

3 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağını çok az bir süre ısıtın ardından kafanıza sürün. Ortalama 4-5 saat kadar kafanızı yıkayın.

NANE YAĞI

4-5 damla nane yağını su ile biraz seyreltin ve sonrasında kafa derinize uygulayın.İşlemi yaptıktan sonra kafanızı sıcak bir havlu ile kapatın ve yaklaşık yarım saat sonra kafanızı açarak temizleyin.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağını 5-10 saniye kadar ısıttıktan sonra kafanıza masaj yaparak sürün. En az bir saat kafanızda kalmasının ardından başınızı yıkayabilirsiniz. Haftada minimum 2 kez uygulanması gerekiyor.

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