Saçının beyazlamasını istemeyenlerin dikkatine

Saçın beyazlamasına neden olan ürünler hangileri?

Kubilay Kağan Dursun KAYNAK: Haber Merkezi
Saçının beyazlamasını istemeyenlerin dikkatine

Sağlıksız besinler ya da sağlıklı olduğu halde fazla tüketilen gıdalar saçların beyazlamasına neden oluyor. O ürünler hangileri? İşte yanıtı?
Aşağıdaki 3 besin saçların beyazlamasına yol açıyor.

ALKOL

Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu da besinlerden mineral ve vitamin emilimini etkiler. Hasarlı bir karaciğer de besinleri daha az emebilir. Bu durumda beyaz saç sonuç olarak ortaya çıkar.

HAYVANSAL PROTEİN

Kaslarımızı korumak, hayati maddeleri taşımak ve ayrıca sağlıklı saçlar için proteine ​​​​ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saçı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi yükseltir. Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye yol açar. Bu, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için mineral rezervlerini kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka yerlerde örneğin melanin üretiminde eksiktir.

ŞEKER
İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre , tatlı toksin , sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimini engelliyor.

SAÇ RENGİNİ KORUYAN BESİNLER


Sağlıklı saçlar için temel besinler şunlardır:

Kalsiyum
Çinko
B vitaminleri Selenyum
Bakır
Omega-3

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