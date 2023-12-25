Saç beyazlamasının durduran yöntemler ortaya çıktı

Saç beyazlamasının yaşlılığın önemli belirtilerinden birisi olduğu biliniyor. İnsanlar ise saç beyazlamasını durdurmanın yöntemlerini aramaya devam ediyor. Yaşlılığın önemli belirtiler olan saç beyazlamasının nasıl durdurulması gerektiği ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İşte ortaya çıkan o yöntemler…

Kızıl saç rengi, elde etmesi en zor renklerden biri olduğu biliniyor. Ayrıca, bakımı da oldukça zahmetlidir. Eğer yaz boyunca şehirden uzakta olacaksanız ve kuaföre uğramaya imkanınız olmayacaksa; kızıl saçlarınızı evde kendiniz hazırlayacağınız doğal bir karışımla renklendirebilirsiniz.

İşte yapılışı: Bir kase kına, iki adet soğan kabuğu, bir avuç defne yaprağı ve bir yemek kaşığı siyah çayı iyice harmanlayın. Bunları 500 mililitre su içinde kaynatın. Süzgeçten geçirdikten sonra içine, iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. Bu doğal boyayı, saçlarınızda tam dört saat bekletin. Sonra saçlarınızı saç tipinize uygun bir şampuanla yıkayın ve bol suyla durulayın.

LAVANTA FERAHLIĞI…

Eğer saçlarınız koyu renkli ise, güneşin açtırıcı ve kurutucu etkisinden kurtulmak için bir yemek kaşığı adaçayı, bir avuç defne yaprağı, bir yemek kaşığı çay ve bir yemek kaşığı lavantayı karıştırın.

Bu karışımı bir litre su içinde, kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Demlendikten sonra süzün ve elde ettiğiniz bu karışımla her duştan sonra saçlarınızı durulayın.

AVOKADO İLE KORUMA

Saçlarınızın havuz suyundaki klorun zararlı etkisinden korunması için olgun bir avokadonun yarısını ezerek krem kıvamına getirin. Buna bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı, bir yemek kaşığı soya yağı ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin. Sonra, saç diplerinize boya sürer gibi uygulayın. Saçınızı naylon veya streç film ile sarın. İki saat bekledikten sonra, uygun bir şampuanla yıkayın.

SARIMSAK

Eğer saçlarınız çok çabuk beyazlıyorsa; bir tane soğan ve beş diş sarımsağı ezin. Bir yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek, krem haline getirin. Bu karışımı saçlarınıza sürün ve bir saat bekletin. Bu kürü, haftada bir kez uygulayın.

ÖZEL DOĞAL BOYA

Eğer saçlarınız siyah veya koyu kahve ise, kuaförde boya yaptırmaya zaman veya para ayıramadığınızda, onları evde hazırlayacağınız doğal bir karışımla kendiniz renklendirebilirsiniz.

Bunun için birkaç tane yeşil ceviz kabuğunu havanda ezin. Bu kabukları bir litre su içinde bir yemek kaşığı siyah çay ile karıştırın. Karışımı çay gibi demleyin ve sonra süzün. Hazırladığınız doğal boyayı saçlarınıza sürün ve yaklaşık iki saat bekletin. Sonra durulayın. Saçlarınız, profesyonel bir kuaför tarafından boyanmış gibi görünecektir.