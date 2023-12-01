Beyazlayan saçlara doğal çözüm yolları ortaya çıktı

Saçlarınızın doğal rengini uzun süre muhafaza etmek ve beyazlamasını geciktirmek istiyorsanız uzman tavsiyeleri geldi. Saç beyazlamasını önlemek için aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beyazlayan saçlara doğal çözüm yolları ortaya çıktı

Stresli durumlardan kaçınmalısınız. Yaşadığınız travmalar saçlarınızın sağlığını da bozuyor.

Saçlarınızı kimyasal içerikli saç boyalarıyla boyamamalısınız.

Saçlarınıza bakım yapmak için doğal yağlardan yararlanabilirsiniz. Örneğin badem yağı, Hindistan cevizi yağı gibi.

Hindistan cevizi yağı gibi besin değeri yüksek yağlar saç tellerinizi güçlendirir ve saç beyazlamasına karşı korur.

Protein açısından zengin besinler tüketmelisiniz. Sağlıklı beslenmek çok önemli!

Hareketli bir yaşam sürmeli ve düzenli olarak spor yapmalısınız. Spor hem fiziksel hem de ruhsal olarak faydalıdır!

Saçlarınızın kendi salgıladığı yağ, kimyasal ürünlerden daha iyidir. Saçlarınızı kurutan ve yıpratan ürünlerden uzak durmalısınız. Saçlarınızın yapısını ve ihtiyaçlarını bilmelisiniz.

Deniz ürünleri ve süt ürünleri gibi vitamin kaynaklarıyla beslenmelisiniz. Vitamin eksikliği çekenlerin saçları daha çabuk ve yoğun şekilde beyazlar.

Saç beyazlamasına karşı önerdiği kürde incir, su ve kalanchoe bitkisi bulunuyor. Saç beyazlamasını durdurmak için bu kürü de deneyebilirsiniz.

Unutmayın yaşlandıkça saçlarınızın beyazlaması kaçınılmazdır. Siz sadece verdiğimiz önerilerle saç beyazlamasının hızını azaltabilirsiniz. Saç beyazlaması doğal bir süreçtir.

Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

1 kaşık zeytinyağı

1 orta boy soğan

5 diş sarımsak

Bir kapta 1 orta boy soğan ve 5 diş sarımsağı ezin ve içine 1 yumurta sarısı, 1 kaşık zeytinyağı ekleyin. Karışım krem haline gelene kadar karıştırın. Bu karışımı saçlarınıza saç boyası gibi uygulayın ve 1 saat bekletin. Sonra ılık suyla masaj yaparak yıkayın. Saç beyazlamasına karşı bitkisel kür istediğiniz sonucu alana kadar haftada bir kez tekrarlayın.

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