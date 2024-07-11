Saçları kesilirken gıdıklanan küçük çocuk gülme krizine soktu

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Saçları kesilirken gıdıklanan küçük çocuk gülme krizine soktu

Saçları kesilirken gıdıklanan küçük çocuk, berber koltuğunda gülme krizine girdi. Çocuğun neşesine dayanamayan berber de kahkahalarla katıldı. O anları izleyenler, videoyu beğeni yağmuruna tuttu.

Bir berber salonunda yaşanan neşeli anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Saçları kesilirken gıdıklanan küçük bir çocuk, berber koltuğunda gülme krizine girdi. Çocuğun kahkahalarına dayanamayan berber de gülmeye başladı ve ikili arasındaki bu eğlenceli anlar kameraya kaydedildi. Video, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni ve yorum aldı. İzleyenler, çocuğun masum ve neşeli tepkisini çok sevdi ve videoyu paylaşarak kendi takipçilerini de güldürdü. Çocuğun berber koltuğundaki gülme krizi, izleyenlerin gününü aydınlatırken, videonun altına birçok kullanıcı benzer anılarını ve yorumlarını ekledi. Bu tür videolar, sosyal medyanın pozitif ve eğlenceli yüzünü göstermeye devam ediyor.

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