Kedi saldırısı hastanelik etti

Kaynak: İHA
Kedi saldırısı hastanelik etti

Antalya'da misafirliğe giden iki kadın, arkadaşlarının beslediği kedinin saldırısına uğrayarak hastanelik oldu. Tedavi altına alınan kadınların vücutlarında tırmalama ve diş izleri tespit edildi.

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Misafirliğe gittikleri evde arkadaşlarının beslediği kedinin saldırısına uğrayan iki kadın hastanelik oldu. Evdeki kedi, aniden saldırganlaşarak misafir kadınlara saldırdı. Saldırının ardından kadınlar hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonucunda kadınların vücutlarının çeşitli yerlerinde tırmalama ve diş izleri olduğu belirlendi. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak yaşadıkları olay nedeniyle büyük şok yaşadıkları belirtildi.

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