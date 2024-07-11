Kedi saldırısı hastanelik etti

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Misafirliğe gittikleri evde arkadaşlarının beslediği kedinin saldırısına uğrayan iki kadın hastanelik oldu. Evdeki kedi, aniden saldırganlaşarak misafir kadınlara saldırdı. Saldırının ardından kadınlar hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonucunda kadınların vücutlarının çeşitli yerlerinde tırmalama ve diş izleri olduğu belirlendi. Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak yaşadıkları olay nedeniyle büyük şok yaşadıkları belirtildi.