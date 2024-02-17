Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde

Kaynak: Beyaz Perde
Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Ünlü oyuncu başrolde
Irak’ın ABD işgali ile devrilen eski Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in son günleri film oluyor. Filmde başrolü üstlenecek isim ünlü oyuncu Barry Keoghan olacak.

Eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in son günlerini konu alan bir film çekilecek.

Beyazperde'nin haberine göre, "Saltburn"ün yıldızı Barry Keoghan, "Chernobyl"in yönetmeni Johan Renck'in Saddam Hüseyin'in son günlerini konu alan yeni filmi "Amo Saddam"ın başrolünü üstlenmeye hazırlanıyor.

Film, Will Bardenwerper'in çok satan kitabı 'The Prisoner in His Palace'dan uyarlanıyor. Keoghan, devrilen diktatörün, insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması ve sonunda idam edilmesinden önceki aylarda onu korumakla görevli bir Amerikan askerini canlandıracak.

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Darby Kealey'nin kaleme aldığı film, askerin, Saddam'a nasıl yakınlaştığını, bombalanan bir sarayın yüksek güvenlikli hapishaneye dönüştürülmüş havasını paylaşıyor.

"HAPİSHANE, SAVAŞ VE KORKU FİLMİ OLACAK"

THR ile film hakkında konuşan Johan Renck, filmin "21. yüzyılı tanımlayan Amerikan emperyal makinesini hesaba katmaya çalışacağını" söyledi ve planın, Bağdat'ın 2006'daki "sürükleyici, özgün" bir tasvirini yapmak olduğunu belirtti. Renck, "Amo Saddam"ın "savaş filmlerinin tipik kinayeleri"ni içermeyeceğini, bunun "bir hapishane filmi, bir savaş filmi ve neredeyse bir tür korku filmi" olarak türler arası bir film olacağını vurguluyor.

Saddam rolü henüz belirlenmedi ancak Renck "bölgeden, Arapça konuşan ve rolü gerçek anlamda canlandırabilecek gerçekten iyi bir aktör" ile görüşüyor. Renck ve Michael Parets'in yapımcılığını üstleneceği filmin çekimlerine bu sonbaharda başlanacak.

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