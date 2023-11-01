Sadece 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil yapabilirsiniz. 2024 yılında tatile doyacaksınız

Çalışanlar 2024 yılında bolca tatil yapabilecek. Sadece 7 gün izin alarak 40 güne kadar tatil yapabileceksiniz.

Sadece 7 gün izin kullanarak 40 gün tatil yapabilirsiniz. 2024 yılında tatile doyacaksınız

2024 yılında çalışanlar sadece 7 gün izin alarak 40 gün tatil yapabilecek.

İşte 7 gün izinle 40 gün tatil yapmanın yolu;

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arefe, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba : 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil

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