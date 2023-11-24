Sadece burun estetiği ile yeni biri oldu

Sosyal medyada paylaşılan burun estetiği öncesi ve sonrası görüntüleriyle gündem oldu. Ameliyattan sonra farklı biri olan kişiyi yakınları bile tanımakta zorlandı
24 Kasım 2023 Cuma
Sosyal medyada paylaşılan burun estetiği öncesi ve sonrası görüntüleriyle gündem oldu. Ameliyattan sonra farklı biri olan kişiyi yakınları bile tanımakta zorlandı
Sosyal medyada paylaşılan burun estetiği öncesi ve sonrası görüntüleriyle gündem oldu. Ameliyattan sonra farklı biri olan kişiyi yakınları bile tanımakta zorlandı