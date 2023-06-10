Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!

Ortada yenilgiyi kabullenmeyen bir ana muhalefet ve lideri var!

Erdoğan’ın seçimi 2.turda kazanmasının Erdoğan’da travma yarattığını dahi iddia edebilecek kadar ileri gidiyorlar koltukta kalmak için!

12 seçim kaybetmek sizde neden bir travma yaratmıyor asıl tartışılması gereken tam da bu!

Bunu tartışmak yerine onlar ne yapıyor böyle avuntularla vakit öldürüp biraz daha koltukta kalmaya çalışıyor!

Gençlerin hayallerini, umutlarını, geleceğini çalan iktidarla beraber bu muhalefet kafasının hiç mi suçu yok!

Seçimden 12 gün sonra çıkmış televizyona, “Pişman değilim” diyen bir ana muhalefet de var ortada!

Gençlerin 5 yılının daha heba olmasını umursamayanlar, yenilgi karşısında “Gayet iyiyim” diye açıklama yapabiliyor!

Zafer kazanan karşı taraf ise, hemen yerel seçimler için kolları sıvadı bile!

Diğer taraftan milletvekilliğinde 7.dönemine giren ve “Çekilmesini bilmek lazım” diye çıkış yapanların hiç mi suçu yok!

Eleştirdikleri AKP ağzıyla konuşan ve “Sosyal medyada Kılıçdaroğlu istifa etsin diyenlerin altını kazıyın ya AKP'li ya Cumhur ittifakı trolü çıkar” diyenlerin hiç mi suçu yok!

Seçimin üzerinden bir hafta geçtikten sonra çıkıp, “17 bin sandıktan veri alamadık” diye açıklama yapanların hiç mi suçu yok!

Neden seçim gecesi milyonların haykırışına rağmen seçim sonuçlarını kabul ettiniz diye sormazlar mı adama?

Atatürkçüleri partiden uzaklaştırdıkları için eleştirilen bir siyasi lider, “Günün 24 saati boyunca Atatürkçülük yapmak doğru değil” diye bir cümle kurarsa eleştirileri de kabul etmiş olmaz mı?

Hadi seçimden önce yazdık, çizdik dikkate almadınız!

Yüzde 3 oy daha alacağım diye verdiğiniz tavizlerin aynı oranda belki de daha fazlasını partiden kaçırdığını yazdık oralı olmadınız!

Ben bilirim kafasından bir türlü çıkamadınız!

İktidarın eleştirdiğiniz özelliklerini üzerinize aldınız, sırf koltuklarınızda kalmak için nelere sebep olduğunuzu ben yazayım size.

Sizin koltuk sevdanız yüzünden çocukluğu, ilk gençlik çağrıları AKP iktidarıyla perişan olan gençlerin artık hiç mi hiç ümidi yok!

Sizin de ifade ettiğiniz gibi siz “FİL DİŞİ KULELERİNİZDE” hayatınıza bir eliniz yağda bir eliniz balda devam ederken gençler umutsuzca rüzgarda savrulup duruyor!

Bu ülkenin gençleri yarınını göremiyor!

Bu ülkenin gençleri artık çalışarak karınlarını dahi doyuramıyor.

Borcu olmayan genç yok!

Şöyle ilkokul 1 matematiğiyle anlatalım size;

Geçen gün bizzat şahit oldum, yeni mezun bir hemşireye 12 bin TL maaş teklif ettiler!

İş için başvuru yaptığı bölgede en düşük kira ise 9.500 lira!

Oturdum hesap yaptım, faturalar ve yol parasını düşünce, kasa eksiye düşüyor!

Bunları anlattığınız AKP’liler ne diyor biliyor musunuz?

“Bulsun kendisi gibi birini ortak eve çıksınlar. Bak Suriyeliler nasıl çalışıyor. Türkler iş beğenmiyor” diyor.

İnsanca, insana yakışır şekilde yaşamayı fazla görüyorlar gençlere anlayacağınız!

İşte sizin yanlış politikalarınız ve inadınız bizi bu zihniyete bir 5 yıl daha mahkum etti!

Artık bu ülkede gençler okul okuduğuna da pişman, yaptığı işe de, hatta yaşadığına da pişman!

Kendisine bu hayatı reva gören iktidardan hesap sormak nasıl gençlerin hakkıysa aynı şekilde alternatif yaratamayan muhalefetten de hesap sormak hakkı!

Umutsuz, ümitsiz, hayat gayesi olmayan gençlerin yaratılmasında sizin de bir katkınız yok mu acaba?

İSTİFA ETMEK, ERDEMDİR!

Bu 1 kişi için değil, yıllarca oturdukları vekillik koltuklarını inatla bırakmayanlar için de geçerlidir!

Açın gençlerin önünü, bırakın yerlerinizi yeni yüzlere!

Belki gençleri umutlarını, heyecanlarını yeniden ateşleyebilecek birileri çıkar yerinize!