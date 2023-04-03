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Sadece yetişkinlerin girebildiği otel el değiştirdi. Bu özel otele çocuk alınmıyor

Yatırımlarını büyütmeye devam eden Anadolu Hotels Grubu, geçtiğimiz aylarda yapılan ihale ile uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un işlettiği Voyage Hotel’i bünyesine kattı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:01
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Sadece yetişkinlerin girebildiği otel el değiştirdi

Sadece yetişkinlerin girebildiği otel el değiştirdi. Bu özel otele çocuk alınmıyor
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Dünya gazetesinden Mehtap Halıcı'nın haberine göre, Anadolu Hotel, geçtiğimiz ay­larda yapılan ihale ile uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy’un işlettiği Voya­ge Hotel’i alarak turizm yatırım­larına bir yenisini daha ekledi.

Bodrum’un Bardakçı Koyu’n­da 5 yıldızlı otel tesisi olan Voya­ge markasını, Prive adıyla işle­teceklerinin altını çizen Anado­lu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer, “Tesisi 10 yıllığına kiraladık ve 20 Nisan’da hizmet vermeye başlayacağız. Yıl­lık kirası 24 milyon TL olan otelin 150 odası bulunuyor” dedi. 

Anado­lu Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Emre İçer, “Bu sene sadece ufak tefek do­kunuşlarla ilerleyeceğiz. Çünkü yapacağımız tadilatlar yetişmeye­ceği için seneye bıraktık. Hizmet kalitemizle fark yaratmaya çalışa­cağız. Önümüzdeki sene ise kap­samlı bir tadilata, yeni bir revizyo­na ve mobilyalara kadar birçok değişiklik içinde bulunacağız." diye konuştu.

"+16 KONSEPTLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bodrum’un Bardakçı koyunda yer alan tesiste sadece yetişkin­lerin konaklayacağını ifade eden İçer, “Otelimiz ‘only exclusive’ konseptinde olacak. Özel, mah­rem anlamında olduğu için de is­mini Prive koyduk. +16 konseptle çalışacağız. Sadece yetişkinlerin geldiği bir otel olacak. Çünkü fi­ziki olarak çocukların mutlu ola­cağı bir bahçesi olmadığı için bu otelimize çocuk almayacağız” di­ye konuştu.

Yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini ve Ege Bölgesi’nde yer aradıklarını belirten Gün Emre İçer, “Bizim sektörümüz, ana işimiz otelcilik. Özellikle Ege Bölgesi’nde yer arıyoruz. Hali hazırda bekleyen bir şey yok ama yeni yatırımlara bakıyoruz. Daha çok Çeşme, Marmaris ve Bodrum’a kadar olan bölgelere bakıyoruz. Çünkü buralar bildiğimiz yerler” diye konuştu.

Anadolu Hotels Grubu’nun şu anda Bodrum, Didim ve Ankara’da olmak üzere toplamda 5 oteli bulunuyor.

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