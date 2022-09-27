Sultanahmet’teki tarihi han satışa çıkarıldı. Geçen sene 120 milyon TL’ye satılamamıştı

1800’lerin ortasında saray doktoru Nuri Kenan Paşa tarafından inşa ettirilen ve döneminde muayenehane olarak kullanılan Sultanahmet Meydanı’ndaki Leman Esma Kasay Han, 229 milyon TL’den satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 600 metrekarelik 6 katlı han, Ayasofya Camii’ne 70 metre, Yerebatan Sarnıcı’na 30 metrelik mesafede bulunuyor.

Leman Esma Kasay Han’ın ikinci dereceden tarihi eser olduğunu belirten hanın satış yetkilisi Turgay Öztürk, “Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar korunan birçok taşınmaz tarihi yapı, zaman içinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile işlevselliğini günümüze kadar sürdürebiliyor. Yapının kültürel değerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve faydalı şekilde kullanılması amacıyla Nuri Kenan Paşa’nın torunlarının torunları öncülüğünde satışa çıkarıldı” diye konuştu.

Satışa çıkarılan 6 katlı tarihi yapının her katının 93 metrekare olmak üzere toplam 600 metrekarelik bir alana sahip olduğunun altını çizen Öztürk, “Leman Esma Kasay Han’ın 10 odalı geniş kullanım alanının yanı sıra altıncı ve yedinci katta 25 metrekarelik iki terası var. Giriş katında ise 93 metrekare büyüklüğünde ve 22 ve 5 metre uzunluğunda çift cepheli mağaza alanı yer alıyor. Şu anda tek girişi kullanılan yapının, çift girişi bulunuyor.” dedi.

Yapının, Sultanahmet Meydanı’ndaki eserlerin aynı anda görülebildiği tek anıt eser olma ayrıcalığını taşıdığını söyleyen Öztürk, “Leman Esma Kasay Han’ın çeşitli noktalarından adalar ve boğaz manzarasının kesintisiz olarak görülebiliyor, Ayasofya Camii ve Yerebatan Sarnıcı dışındaki eserlere yakınlığı da yapının tarihi dokusuna ruh katıyor. Örneğin Doğu Roma İmparatorluğu döneminde dünyanın sıfır noktası olarak kabul edilen noktaya yerleştirilen Milyon Taşı’nın hemen yanında yer alıyor” ifadelerini kullandı.