Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı lacivertli kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Saran, yaptığı açıklamalarda birçık konuya değinirken, Domenico Tedesco için hakkında da konuştu.

İşte Sadettin Saran'ın sözlerinden öne çıkanlar;

"FENERBAHÇE'YE YAKIŞMIYOR!"

"Başkan olarak katıldığım ilk Yüksek Divan Kurulu. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, biraz da heyecan var. Ali Başkan ve değerli ekibine bir kez daha teşekkür ederim. Geçmiş tartışmalar Fenerbahçe'ye yakışmıyor! Ne Ali Başkan, ne de Aziz Başkanı hedef alan bu söylemler, kulübü bir adım ileri taşımaz. Keşke Aziz Yıldırım gitmeseydi... Sayın Yıldırım çağrım size... Lütfen kulübe gelin... Tün anlaşmalar ve belgeler orada... Soru işaretiniz varsa, bunları masada konuşalım. Birbirimizi yıpratmadan."

"KULÜBÜN TÜM ALANLARINDA DURUM TESPİTİNİ YAPTIK"

"Fenerbahçe'nin adını başarı, güven ve istikrarla anılan bir marka haline getirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin potansiyeli, bugün görünen çok daha ötesindedir. Fenerbahçe'nin hak ettiği şampiyonluğu kazanmak ve bunu kalıcı hale getirmek istiyoruz. Kulübün tüm alanlarında durum tespitini yaptık. Seçim vaatlerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Her şey planlı, organize ve şeffaf şekilde ilerliyor. Bu emeğin görünür karşılığı, futbolda alınacak sonuçlardır."

"TEDESCO'YU GÖNDERMEK EN KOLAYI OLURDU AMA..."

"Tedesco'yu göndermek en kolayı olurdu ama doğru karar olmazdı. Futbolcularda gelen hoca gitti hissi yaratmak aidiyet hissini yaralardı. Biz istikrarı korumayı tercih ettik. Çevremdeki herkesi dinliyorum ama ben baskıyla ve sosyal medyayla karar veren bir yönetici değilim. Anlık kararlar kısa vadede alkış getirir ama uzun vadede istikrarı bozar. Bizim hedefimiz kalıcı bir düzen kurmak."