Sadettin Saran'dan Fenerbahçe için büyük fedakarlık

Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran, sahibi olduğu bahis sitesi "Tuttur"u kapattığını açıkladı. Yeni başkan ayrıca, Saran Holding'deki hisselerini devretti.

Mazbatasını almadan önce çalışanlara veda mesajı gönderen Sadettin Saran, "Bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

Vaktini kulübe ayıracağını belirten Saran, "Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe’ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran’a devrediyorum" dedi.

Bahis şirketi sahipleri ya da bahis şirketleriyle bağlantısı olan kişilerin futbolda yer alamayacağına dair yasak ve tartışmalara değinen Saran, şöyle devam etti:

"TUTTUR ÇALIŞANLARI FARKLI BİRİMLERE ALINACAK"

"Tuttur konusunda uzun zamandır yaşadığımız üzücü gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz. Bu gelişmeler ışığında, Tuttur'un faaliyetlerine son verilirken, elbette çalışanlarımıza elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca holding bünyesinde farklı birimlerde yeni iş imkânları yaratabilmek için yönetici arkadaşlarımız tüm planlamaları yapıyor. Elbette tüm çalışanlarımızın yasal hakları güvencemiz altındadır.

Ben sarı-lacivert efsaneyi şampiyonluğa taşımak için çalışırken, sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eviniz bildiğiniz Saran Holding’i geleceğe taşıyacağınıza inanıyorum."

Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi