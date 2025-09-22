Sadettin Saran'dan futbolda ilk icraat geldi

Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Sadettin Saran seçildi.

Geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Saran, kulübün 38. başkanı oldu. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Saran'ın ilk icraatı Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanvekilliği için Hakan Bilal Kutlualp'e teklif götürmek oldu.

Ersoy Dicle'nin haberine göre, Saran ve Kutlualp bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kutlualp, Saran'ın teklifini kabul etti.

Adaylığı açıklayan Kutlualp, daha sonra Saran lehine adaylıktan çekilmişti. Saran, seçimi kazanması halinde Futbol A.Ş. Başkanvekilliği görevini Kutlualp'e teklif edeceğini açıklamıştı.

Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti

Fenerbahçeliler bile Ali Koç'a tepki gösteriyor! Bu iddia doğruysa ortalık yıkılacak: Frankfurt-Galatasaray maçı oynanırken...

Fenerbahçe'deki seçim sonrası Alex de Souza'dan flaş paylaşım!

Sadettin Saran için hevesini kursağında bırakacak iddia! "3 yıl ceza verilecek"

Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti