Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran'dan futbolda ilk icraat geldi

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, kendisine destek vererek adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'le bugün bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin 20-21 Eylül tarihlerinde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Sadettin Saran seçildi.

Geçerli 24 bin 393 oyun 12 bin 325'ini alan Saran, kulübün 38. başkanı oldu. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Saran'ın ilk icraatı Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanvekilliği için Hakan Bilal Kutlualp'e teklif götürmek oldu.

Ersoy Dicle'nin haberine göre, Saran ve Kutlualp bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kutlualp, Saran'ın teklifini kabul etti.

Adaylığı açıklayan Kutlualp, daha sonra Saran lehine adaylıktan çekilmişti. Saran, seçimi kazanması halinde Futbol A.Ş. Başkanvekilliği görevini Kutlualp'e teklif edeceğini açıklamıştı.

