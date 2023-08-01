Sadio Mane Bayern Münih'ten ayrılacağını resmen açıkladı

Editör: Fatma Demirkaya

Alman devi Bayern Münih’te bir Şampiyonlar Ligi maçı sonrası takım arkadaşı Leroy Sane’yi yumrukladığı için istenmeyen adam ilan edilen Sadio Mane’den ayrılık mesajı geldi.

"FARKLI BİR SON OLMASINI İSTERDİM"

Sadio Mane, Sky Sports’a yaptığı açıklamada "Bayern'e veda etmek bana acı veriyor. Farklı bir son olmasını isterdim. Bu sezon takıma yardımcı olabileceğimi biliyordum, bu sezon herkes için bunu istemiştim. Yine de kulübe ve taraftarlara gelecek için en iyisini diliyorum" dedi.

PERFORMANSI

Bayern Münih'e geçtiğimiz sezonun başında dahil olan Senagalli futbolcu burada çıktığı 38 maçta 12 gol 6 asist kaydetti.