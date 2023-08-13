‘Safari Çetesi’ operasyonu: 12 gözaltı

Kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtan, 3 Afrika uyruklu vatandaşın yönettiği “Safari Çetesi” eş zamanlı operasyonla çökertilerek 12 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
‘Safari Çetesi’ operasyonu: 12 gözaltı

Afrika uyruklu 3 şüphelinin yönettiği “Safari Çetesi”, mağdurlara kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtarak Suriye’de görev yaptıklarını, ellerinde operasyonda ele geçirilen 1 milyon dolar olduğunu ve bunu Türkiye’ye sokmak istediklerini belirtti.

Çete, sözde paranın Türkiye’ye sokulmasına yardım etmesi halinde mağdurlara yarısını vereceğini vadederek, gümrük, kurye masrafları gibi nedenlerle para talep edip vatandaşları dolandırdı.

Çete, Instagram’dan askeri fotoğraflar ve para görüntüleri göndererek mağdurları ikna etme yönetimine başvurdu.

aw007235-01.jpg


BANKA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ
Sürekli hat değiştiren çete üyeleri, bankada para çektikleri görüntüleri ele everdi. Diyarbakır polisi, şüphelilerin izini sürüp İstanbul’da takibe alarak 2 ay boyunca teknik çalışma yürüttü. Yoğun aramalar ile mağdurları ikna eden çete çökertilirken uzun namlulu silah ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürü Süheyl Zaim, 10 şüphelinin tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildiğini söyledi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın öngörü ve talimatlarıyla Suçla Sinerjik Mücadele Projesini başlattıklarını belirten Zaim, “ Son aylarda bir dizi operasyon yaptık. Bu operasyonlarda suçla sinerjik mücadele çerçevesinde oldukça mesafe kat ettik ve halkımızla beraber bütün birimlerimizle hep birlikte el ele ortak bir enerjiyle suçla mücadele etmeye gayret ediyoruz” dedi.

aw007235-03.jpg

aw007235-02.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
İsmail Kartal kararını verdi Spor
İsmail Kartal kararını verdi
Vatandaş kredi kartına yüklendi. Ülke borca battı Ekonomi
Vatandaş kredi kartına yüklendi. Ülke borca battı
Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı Güncel
Motosikletin çarptığı hamile kadın ağır yaralandı
Antalya’da gıda fabrikasında yangın Güncel
Antalya’da gıda fabrikasında yangın
Orduda iPhone ve iPad kullanması yasaklandı! Teknoloji - Otomotiv
Orduda iPhone ve iPad kullanması yasaklandı!
Katlanabilir akıllı telefon üreticilerine yeni şartlar geldi. Google'dan flaş hamle Teknoloji - Otomotiv
Katlanabilir akıllı telefon üreticilerine yeni şartlar geldi. Google'dan flaş hamle