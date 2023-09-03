Safari faciasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Gazipaşa-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Gazipaşa'dan Alanya yönüne doğru hareket halindeki Ramazan Yıldırım yönetimindeki 07 BAY 993 plakalı safari aracı, aynı yöndeki Recep Özsoy kontrolündeki 07 HOM 52 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan saferi aracı takla atarak karşı şeride geçti. Saferi aracının üzerindeki turistler etrafa savruldu. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 16 kişinin yaralandığı kazada sağlık ekipleri ağır yaralı kişilere ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ardından yaralı turistler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



FECİ KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 3'E ÇIKTI

Kazada Rus uyruklu Olga Zahukova (61), Kazakistan uyruklu Araılym Nugmanova (34) isimli kadın ile Symbat Nasipgali (2) isimli kız çocuğu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Ebru Özsoy, (30), Hira Ö. (6), Deniz Eymen Ö. (4) ve Oğuzhan Zortaş ile İsrail uyruklu Taqwa Abu Ayash (23), Nıvın Abu Ayash (32), Sıham Suleımanı (51), Amal Abu Ras (49), Samash Suleımanı (38), Rayan Abu Aıash (19), Muhammed Abu Ayash (28), Amal Abu Ras (49), Rus uyruklu Elıseı Zhukova (13), Olesıa Zhukova (35) ve Kazakistan uyruklu Sayan Nassıpkanlı ile Nurbolat Kurmashev'in (37) hastanelerde tedavileri sürüyor.