Özge Yağız ve İlhan Şen'in oyuncuları arasında yer aldığı Safir’in 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Kapadokya’da çekimleri gerçekleşen Safir dizisinin yeni bölümleri araştırılıyor. Peki, Safir 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?

SAFİR 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Safir dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Kadrosunda Özge Yağız ve İlhan Şen'in olduğu Safir dizisinin 24. bölümü 12 Şubat Pazartesi ATV’de yayınlanacak.

SAFİR KONUSU NEDİR?

"Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi" sloganıyla izleyici karşısına çıkan Safir dizisi, İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerini üstlendiği etkileyici bir yapım olarak dikkat çekiyor. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde çekilen dizi, Gülsoy ailesinin varisi Yaman ile hizmetlilerinin kızı Fera arasındaki dokunaklı aşk hikayesine odaklanarak seyirciyi romantik bir yolculuğa davet ediyor.

Toplumsal normlara meydan okuyan Safir, farklı sosyal sınıflardan gelen Yaman ile Fera'nın arasındaki aşkı işleyerek, duygusal bir bağın ötesine geçiyor. Sınıf farklılıkları, aile baskısı ve toplumsal beklentiler gibi derin temaları ele alan dizi, izleyicilere aşkın yanı sıra toplumsal sorunlarla da yüzleşmeyi vaat ediyor.

Kapadokya'nın büyüleyici doğasında geçen romantik öykü, Safir'i izleyicilere duygusal anlar yaşatmanın yanı sıra, toplumsal konularda düşündürme misyonunu da taşıyor. Aşkın gücü ve toplumun belirlediği normlara karşı çıkmanın zorlukları, Safir dizisiyle izleyicilere unutulmaz bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.